Suma: Hanno deriso il Milan, ma ci siamo riscattati

Il cammino dei rossoneri in questo campionato di Serie A non è certo cominciato bene e serve cambiare passo per non rimanere troppo indietro rispetto alle altre big, ma ci sono alcuni spunti interessanti che stanno facendo riflettere i tifosi. La prestazione del Milan a Udine è stata ampiamente deludente ma i sostenitori di Suso e compagni pur criticando il gioco sono furiosi per la mancata concessione di un calcio di rigore per un fallo di mano di Samir. Su questo è intervenuto il giornalista Mauro Suma, che ha attaccato pesantemente Nicchi e soci.

Parole forti – Suma non è andato troppo per il sottile e nel suo consueto editoriale per MilanNews ha scritto: “Comodo come bersaglio in questo momento il Milan. Lo ha capito anche l’arbitro Pasqua che ha deriso e ignorato il Milan per tutti i 90 minuti di Udine. Lo fa abitualmente il presidente Nicchi che ogni lunedì regala perle di saggezza solo contro il Milan. Persino il Torino si è servito del Milan: tutta una campagna estiva contro l’Europa rossonera per coprire il fatto di non fare mercato in entrata e di non dotarsi di un nuovo direttore”.

Fiducia, please – Ai tifosi (che oggi affolleranno San Siro speranzosi di vedere Giampaolo cambiare rispetto a Udine) Suma chiede però di avere pazienza: “Certo che il tifoso milanista rimane incavolato e ha ragioni da vendere il tifoso rossonero. Ma dopo aver rischiato fallimento e bancarotta, bisogna invece attenderli due, tre anni, altroché. Il valore dei giocatori acquistati quest’estate fra Prima squadra e Primavera è di una 80ina di milioni abbondanti. Fra un paio d’anni abbondanti, sarà molto più alto. Torniamo a piccoli e compatibili (senza warning Uefa) passi in Champions League e poi ci penserà il tuo spirito, la tua carne, il tuo sangue. Perchè il Milan è il Milan”.

SPORTEVAI | 31-08-2019 10:31