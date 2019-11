Suma infrange i sogni: Ibra, non dovresti venire al Milan

I tifosi rossoneri continuano a sognare il ritorno di un grande fuoriclasse nella speranza di poter tornare protagonisti in campionato e lasciare i bassifondi della classifica, inoltre ora che anche Elliott ha detto si al ritorno di Ibrahimovic le chance di rivedere lo svedese a Milanello sono un po’ più concrete. C’è però chi pensa che l’ex Los Angeles Galaxy dovrebbe scegliere un’altra destionazione nel campionato italiano.

Prima Sinisa – Si tratta di Mauro Suma, giornalista-tifoso rossonero, che nel suo editoriale per MilanNews è andato controcorrente. Nell’editoriale infatti si legge: “Dura ripensare a Ibra, dopo il Sinisa di ieri. Ed è forse dura per Ibra andare da qualsiasi parte che non sia da Sinisa. Lo scrivo, ben sapendo quanto i tifosi del Milan lo sognino e lo vogliano. Pur sapendo di lacerare il cuore di chi ci legge e pur essendo da 7 anni e mezzo vedove inconsolate e inconsolabili di Ibra, saremmo proprio noi i primi a dire a Zlatan: Vai da lui”.

Il tema del razzismo – Suma si è poi soffermato su uno dei problemi del calcio italiano, quello del razzismo. Il tutto focalizzando soprattutto un aspetto relativo al rendere appetibile la Serie A per gli investitori esteri: “Non centrano nulla i risultati e il campo, i pettegolezzi e le cattiverie con la lettera aperta “Insieme contro il Razzismo”. Guardate che è qualcosa di storico: è la prima volte che tutti e 20 i club di Serie A prendono posizione tutti insieme e scrivono la stessa cosa tutti insieme contro il razzismo. Il documento dei 20 club di ieri è un messaggio al mondo: non siamo razzisti, non lo saremo mai e non vogliamo essere identificati con il razzismo.

SPORTEVAI | 30-11-2019 09:50