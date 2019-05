Suma: Juve ricorda, Cr7 in Spagna certe cose non le ha mai fatte

La Champions se l’è vista sfuggire anche quest’anno ma la zona Champions è nelle sue mani. La Juventus è il vero arbitro della lotta per il quarto posto e tutti (Atalanta a parte) confidano che giochi da Juve per non falsare il campionato. Già dopo il ko con la Roma si sono ribellate tutte le squadre impegnate nella rincorsa a quel piazzamento che vale l’Europa che conta e ora la storia rischia di ripetersi. Che Juve sarà quella che, sfiancata dal tira e molla tra dirigenza e allenatore che ha portato al divorzio con Allegri e satolla per lo scudetto vinto con largo anticipo, affronterà un’Atalanta rabbiosa per la finale di coppa Italia persa e aggrappata ora solo al campionato?

L’INVITO – Mauro Suma lancia un appello ai campioni d’Italia. Il direttore di Milannews chiede che venga rispettato il campionato e pensando ai rossoneri scrive: “La Juve è la Juve, ce lo dicono fino allo sfinimento. E che faccia la Juve, allora. Fino alla fine, ci ripetono fino all’ossessione. Fino alla fine o fino a quando ne abbiam voglia?”. I bianconeri hanno dominato il campionato dall’inizio alla fine, mollare nel finale non sarebbe da grande squadra ma qualche dubbio viene: “Noi la riconosciamo la Juventus quando gioca con noi: affamata, vera, spietata. Non si molla mai niente, è stata la leva che ha fatto crescere la squadra degli Otto scudetti. Beh, nel secondo tempo di Roma si è mollato”.

L’ELEMENTO RONALDO – C’è un fattore cui tutti si attaccano per sperare in una Juve motivata. Al di là della cerimonia di premiazione, del saluto al proprio pubblico, del saluto ad Allegri vincitore di 11 titoli, potrebbe incidere in maniera decisiva il fattore Ronaldo. Difficile credere ancora al titolo di capocannoniere ma Cr7 ci proverà fino all’ultimo e Suma conclude così: “Non può e non deve finire a tarallucci e vino con un pareggio che va bene a entrambi. Cristiano Ronaldo in Spagna queste cose non le ha mai viste e non le ha mai fatte”.

SPORTEVAI | 18-05-2019 09:13