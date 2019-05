Suma: nuovo allenatore? I tifosi vogliono la "fregatura"

Dopo aver compiuto una rimonta strepitosa contro l’Ajax e aver portato il suo Tottenham in finale di Champions League adesso Mauricio Pochettino è l’allenatore del momento assieme a Jurgen Klopp. A differenza del collega tedesco però l’argentino potrebbe cambiare squadra a fine stagione e molti in Italia sognano di vederlo sulla propria panchina. Sono circolate voci di un possibile interessamento di Juventus e Milan, ma a tal proposito il direttore di Milan Channel Mauro Suma ha voluto sottolineare un particolare importante.

Cinque anni di nulla – Nel suo consueto editoriale Suma ha detto di Pochettino: ” In cinque anni di Tottenham non ha vinto nulla. Nada de nada. Nemmeno una Carabao Cup. In cinque stagioni, ha fatto un secondo posto in Premier League, due terzi posti, un quinto posto ed ora è quarto con 3 punti di vantaggio sull’Arsenal. Quando è venuto a San Siro a settembre a giocare contro l’Inter, ha fatto una partita sciatta e insipida. I suoi tifosi lo chiamavano “fregatura”. Criticato a più non posso e in ogni modo, un fallimento insomma, un Gattuso qualunque”.

Andarci cauti – Con questo Suma ha voluto sottolineare che non soltanto non bisogna dare giudizi affrettati sui tecnici ma che anche Gattuso forse avrebbe meritato un po’ di tempo in più. Tempo che con ogni probabilità non gli verrà concesso, in quanto sulla panchina del club meneghino ci dovrebbe essere un volto nuovo. I nomi dei papabili sono tanti, da Di Francesco a Conte, da Gasperini a Simone Inzaghi, ma quel che appare quasi sicuro è che ci sarà un cambiamento.

SPORTEVAI | 11-05-2019 09:08