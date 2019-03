Suma punge Muriel e Godin: Siete pentiti?

Le sliding doors del mercato lo hanno portato lontano da Milano, sponda rossonera. Luis Muriel era a un passo dal Milan a gennaio, poi ha virato verso Firenze. E Mauro Suma non lo ha dimenticato. Il direttore di Milannews, nel suo consueto editoriale, dedica un robusto incipit al colombiano che qualche settimana fa ha preferito i viola al Diavolo.

Rimpianti? – “Fare ipotesi di mercato oggi è fuori luogo, in un magma che è fatto di imprevisti e di porte girevoli, di situazioni che cambiano in un attimo”, scrive Suma che poi va dritto al punto. “Pensate a Luis Muriel, sta facendo benissimo alla Fiorentina, squadra che merita il massimo del rispetto. Ma se fosse venuto al Milan come ad un certo punto il Milan era abbastanza sicuro che accadesse, oggi per lui il ritorno in Champions League sarebbe una prospettiva non certissima, ma certamente un po’ più vicina rispetto a quanto sta vivendo in questo momento in viola. Rifarebbe la scelta, Muriel? Doveva arrivare per affiancare Higuain, oggi avrebbe potuto beneficiare della vicinanza di un certo Piatek. Ecco, questo è il punto: nel momento in cui, negli spogliatoi che contano, vedi quello madridista con Gareth Bale, anche i top iniziano a volerne sapere di più su questo Milan che sta tornando, non prendere sul serio il progetto rossonero non rischia di rivelarsi una mossa incauta?”.

Il prossimo ‘cugino’ – Quindi un anticipo di derby con una punzecchiatura per un futuro avversario a San Siro: “Non riguarda direttamente il Milan, ma potrebbe chiederselo anche Godin. Nel momento in cui ha accettato l’offerta dell’Inter – osserva Suma – i bene informati erano certi che l’Inter nella prossima stagione sarebbe stata l’anti-Juve. La clamorosa implosione ambientale di queste settimane sta invece un po’ cambiando il quadro. Firma un po’ frettolosa?”.

SPORTEVAI | 09-03-2019 11:03