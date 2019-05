Suma su Conte: non andrà al Milan

La speranza dei tifosi del Milan è di vedere dal prossimo anno sulla panchina rossonera un allenatore con un curriculum importante. In tantim sognano Antonio Conte, ma la cosa sembra di difficile realizzazione. Non solo perché l’Inter ha incontrato Conte e sembra essere in vantaggio nella corsa all’ex commissario tecnico della nazionale italiana, ma anche perché il non raggingimento della Champions League potrebbe rappresentare un ostacolo in più per Elliott.

Suma pessimista – Nel suo consueto editoriale per MilanNews il giornalista Mauro Suma ha detto la sa sulla questione legata a Conte affermando: “Scriveva un tifoso rossonero su Facebook che la prova dell’arrivo di Conte era data dal fatto che non verrà riscattato Bakayoko. Lui al Chelsea non lo ha fatto giocare e quindi non lo vuole neanche al Milan. Nel merito, il Milan non ha preso alcuna decisione su Bakayoko e Conte non verrà al Milan. Non solo: l’acquisto di Bakayoko da parte del Chelsea, è stato fatto quando Conte era ancora allenatore dei Blues ed è stato poi Sarri a non farlo giocare. Quindi la congettura non era particolarmente azzeccata”.

Romagnoli è un leader – Suma ha poi difeso a spada tratta Alessio Romagnoli, sottolineando come sia incredibile che quasi tutte le ammonizioni che abbia ricevuto siano state per proteste (nonostante sia il capitano) e che soltanto per lui scatta il giallo appena apre bocca (come invece non accade per tanti altri in Serie A). Inoltre sul fatto che sia un leader Suma non ha dubbi, basta vedere quando il difensore ha rinnovato il suo cotnratto (ovvero nel momento di maggior confusione ed incertezza per il club meneghino).

