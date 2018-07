Suning dice sì: Inter a tutta su Vrsaljko e Vidal

Suning ha detto sì, e ora l'Inter si prepara a concludere le operazioni di mercato ritenute indispensabili da Luciano Spalletti per rinforzare la squadra.

Il vertice tenuto a Nanchino ha infatti generato una fumata bianca che ora permetterà alla dirigenza del Biscione di affondare il colpo per le trattative più calde del momento: quelle che conducono a Sime Vrsaljko e Arturo Vidal.

La proprietà del club ha conferito a Piero Ausilio il mandato per chiudere le due operazioni e il responsabile dell'area tecnica nerazzurra si metterà all'opera già nei prossimi giorni. Il laterale croato potrà arrivare dall'Atletico Madrid sulla base di un prestito oneroso a sei milioni con riscatto a 16 (i Colchoneros devono ancora dare il sì definitivo). Il forte centrocampista cileno, che nel 2019 andrà in scadenza con il Bayern Monaco, è già stato seguito dall'Inter in passato e ora la Beneamata spera di abbassare le richieste bavaresi: si parte da una quota di 30 milioni, giudicata eccessiva a corso Vittorio Emanuele. L'impressione è che la trattativa sia appena cominciata, o ricominciata con altre importanti basi: il sì di Suning.

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 21-07-2018 23:55