Super Argentina, tripletta di Lautaro Martinez

Tante le gare internazionali giocate nella notte. Grande prova dell'Argentina che, nell'amichevole contro il Messico, si impone con un secco 4-0. Prestazione da incorniciare per Lautaro Martinez. L'attaccante dell'Inter ha segnato una tripletta (di Paredes il quarto gol degli argentini).

Passo falso del Brasile che perde con il Perù (0-1 il finale). Finisce in parità il confronto Stati Uniti-Uruguay (1-1). Inattesa sconfitta per il Cile che viene sorpreso dall'Honduras: 2-1 il finale. Non delude l'Ecuador: 3-0 alla Bolivia.

SPORTAL.IT | 11-09-2019 07:16