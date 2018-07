Grande Ferrari, Vettel conquista l'Inghilterra: "Qui a casa loro"

Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna, trionfando in casa del suo rivale Lewis Hamilton, secondo. Il ferrarista, autore di una grande partenza a Silverstone, centra la quarta vittoria stagionale (51esima in carriera, come Prost) al termine di una gara spettacolare: sul podio con lui il campione del mondo in carica (rimonta fantastica per Lewis) e Kimi Raikkonen. Quarto Bottas, poi Ricciardo.

Dopo l’arrivo Vettel ha esultato via radio: “Che soddisfazione, qui a casa loro…”. Ora è a +8 su Hamilton in classifica generale.

Partenza caotica, grande spunto di Vettel e di Bottas: entrambi sorpassano un Lewis Hamilton piantato. Il campione del mondo alla prima curva subisce anche una ruotata da Raikkonen e va in testacoda, ritrovandosi ultimo.

Vettel fa l’andatura piazzando tempi da qualifica e prende subito margine su Bottas, seguono Verstappen e Raikkonen (penalizzato di 10 secondi dopo il contatto con Hamilton, li sconta durante il pit stop).

La rimonta di Hamilton è furiosa, e l’anglocaraibico, nonostante lamenti problemi nell’aerodinamica, è già sesto dopo appena undici giri (12 sorpassi in 10 giri).

Dopo la prima tornata di pit stop, posizioni di testa invariate, con Vettel davanti a Bottas e Verstappen. Poi Ricciardo, Raikkonen ed Hamilton.

Il brutto incidente di Ericsson (pilota illeso) cambia la gara: annullati i distacchi in regime di safety car, Vettel rientra ai box per cambiare le gomme usurate e viene sopravanzato da Bottas che resta fuori. Hamilton non rientra e sale così al terzo posto, dietro al tedesco della Ferrari. Seguono Verstappen, Raikkonen e Ricciardo.

La corsa riparte al 38esimo ma ancora interviene la safety car dopo un incidente tra Sainz e Grosjean. C’è giusto il tempo per ammirare lo splendido duello tra Raikkonen e Verstappen per il quarto posto: l’olandese subisce il sorpasso dal ferrarista ma poi lo controsorpassa con una manovra magica.

Ultimi giri ad altissima tensione: si formano due duelli, Bottas-Vettel per la prima posizione e Hamilton contro Raikkonen (che sorpassa ancora Verstappen, poi ritirato) per il terzo posto. Il tedesco è più veloce di Bottas ma il finlandese resiste tenacemente.

A cinque giri dalla fine, arriva la stoccata decisiva di Vettel, che passa Bottas e si prende la testa della corsa. Un giro dopo, il finlandese in crisi di gomme viene sorpassato anche dal compagno di scuderia Hamilton e dall’altro ferrarista Raikkonen.

Ordine di arrivo

Vettel

Hamilton

Raikkonen

Bottas

Ricciardo

Hulkenberg

Ocon

Alonso

Magnussen

Gasly

SPORTAL.IT | 08-07-2018 16:50