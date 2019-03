Super Kean trascina anche la Juventus. Ansia per Dybala

Kean scatenato anche nella Juventus. Lasciato inizialmente in panchina da Allegri, l'attaccante classe 2000entra nella ripresa e risolve in favore della Juventus l'anticipo della ventinovesima giornata di serie A contro l'Empoli. I bianconeri si impongono per 1-0 all'Allianz Stadium dopo una prestazione non esaltante e condizionata dall'infortunio di Dybala nel riscaldamento pregara: le condizioni dell'argentino saranno monitorate nelle prossime ore ma c'è apprensione. La punta di Vercelli però spazza via le nubi andando a segno a tre minuti dal suo ingresso in campo, su assist di Mandzukic.

Juventus pesantemente condizionata nel primo tempo dall'infortunio di Paulo Dybala: l'argentino si fa male alla coscia destra nel riscaldamento, ed è sostituito da Bentancur. Kean resta in panchina come preannunciato sabato da Allegri, che improvvisa un attacco con Mandzukic unica punta sostenuto da Bernardeschi e Bentancur. I bianconeri sono spuntati e si vede: la Vecchia Signora controlla il gioco ma non riesce a scalfire la difesa dell'Empoli, che di contro crea occasioni importanti con due tiri dalla distanza di Krunic. L'unica grande chance per i campioni d'Italia capita sui piedi di Mandzukic al 31': il tiro del croato, servito da Matuidi, trova però la pronta risposta del portiere degli azzurri Dragowski.

La Juventus si scuote ad inizio ripresa, quando Bernardeschi ha tre chance: al 48' impegna Dragowski dalla distanza, al 50' colpisce la traversa con una conclusione potente al volo. Infine al 60' con un altro tiro insidioso su sponda di Mandzukic sfiora il vantaggio. A mezz'ora dalla fine Allegri inserisce Spinazzola per un deludente Alex Sandro: la Juve continua a premere, al 64' Cancelo in diagonale mette fuori, due minuti dopo Chiellini in girata spedisce sul fondo.

A venti minuti dal triplice fischio, il cambio atteso da molti: Kean entra in campo al posto di Matuidi per rinforzare l'attacco. E dopo appena tre minuti, proprio la punta di Vercelli esplosa in Nazionale sblocca il match: Mandzukic servito da un lancio lungo serve di testa il numero 18 che batte sul primo palo Dragowski, facendo esplodere lo Stadium. Al 79' ancora Kean va vicino al raddoppio, ma trova Dragowski che si oppone con una grande parata. Nel finale un po' di sofferenza per la squadra di Allegri, che torna a vincere dopo il ko con il Genoa prima della sosta.

SPORTAL.IT | 30-03-2019 20:00