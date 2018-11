Super offerta dalla Cina per Benitez

Secondo quanto riportato dal The Sun, il Guangzhou Evergrande, uno dei top club del massimo campionato cinese, starebbe provando a convincere Benitez a lasciare l'Inghilterra e volare ad allenare in Cina.

Per l'ex allenatore, tra le altre, di Inter e Napoli, sarebbe pronto uno stipendio da favola. Si parla di una proposta pari a 10 milioni di euro a stagione. Benitez, al momento, non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Newcastle. Non è la prima volta che un club cinese tenta il tecnico spagnolo.

SPORTAL.IT | 26-11-2018 09:10