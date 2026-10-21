Due dei più importanti trofei calcistici europei, la Champions League e il Pallone d’Oro, hanno alla loro origine un nome e un cognome: Gabriel Hanot. Tra i più noti e forti calciatori francesi di inizio ‘900, ha avuto una carriera difficilissima, segnata anche dalla prigionia durante la Prima Guerra Mondiale. Smessi gli scarpini, è diventato giornalista sportivo, contribuendo allo sviluppo del professionismo in Francia e alla crescita del calcio femminile.
A lui si deve appunto l’invenzione del Pallone d’Oro, istituito nel 1956, ma in quanti sanno che nel 1989 è stato consegnato il “Pallone d’Oro dei Palloni d’Oro“? Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta questa pazzesca storia.