Il premio consegnato una sola volta nella storia, dedicato al miglior tra i migliori del calcio: ecco tutta la sua pazzesca storia

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Due dei più importanti trofei calcistici europei, la Champions League e il Pallone d’Oro, hanno alla loro origine un nome e un cognome: Gabriel Hanot. Tra i più noti e forti calciatori francesi di inizio ‘900, ha avuto una carriera difficilissima, segnata anche dalla prigionia durante la Prima Guerra Mondiale. Smessi gli scarpini, è diventato giornalista sportivo, contribuendo allo sviluppo del professionismo in Francia e alla crescita del calcio femminile.

A lui si deve appunto l’invenzione del Pallone d’Oro, istituito nel 1956, ma in quanti sanno che nel 1989 è stato consegnato il “Pallone d’Oro dei Palloni d’Oro“? Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta questa pazzesca storia.

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