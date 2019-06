Super Rugby, la 16a giornata in breve

Non mancano le sorprese nella terzultima giornata del Super Rugby, giocata tra venerdì 31 maggio e sabato 1° giugno.

Il risultato più incredibile è il netto 40-27 inflitto dai Chiefs ai fortissimi Crusaders, che buttano inusualmente via 20 punti di vantaggio prima di crollare sotto i colpi di Solomon Alaimalo, Samisoni Taukei'aho, Jesse Parete, Brad Weber, Shaun Stevenson e Tumua Manu. Alla fine, però, l'impresa della squadra che rappresenta la provincia di Waikato potrebbe rivelarsi inutile: la classifica, infatti, parla chiaro e se la sconfitta non peserà troppo sull'economia del torneo dei Crusaders (già sicuri di un posto ai playoff e a un solo punto dal primo posto assoluto), potrebbe invece rappresentare solo una magra consolazione per i Chiefs, che attualmente ricoprono il nono posto complessivo ma che, al contrario delle avversarie dirette, giocheranno ancora una partita anziché due, a causa del calendario "zoppo" che li costringerà ad osservare un turno di riposo nel prossimo week-end.

Continua nel frattempo la lotta nella conference sudafricana: a spezzare forse in maniera definitiva l'equilibrio delle ultime settimane sono i Jaguares argentini che, guidati da un ispirato Santi Carreras (due mete per lui) battono i Reds a Brisbane per 34-23 e vanno in fuga nella divisione. Sono sei, infatti, i punti di vantaggio sulle dirette concorrenti per il primo posto divisionale guidate dai Lions, vincitori a loro volta per 41-22 sugli Stormers (Kwagga Smith trascinatore i suoi con due mete). Scivolano invece al terzo posto i Bulls, che acciuffano il pareggio (22-22) solo negli ultimi minuti in casa dei Blues neozelandesi grazie a una meta di Manie Libbok, da lui stesso trasformata.

Chiudono il riepilogo della sedicesima giornata (che ha visto riposare gli Highlanders) la vittoria degli Waratahs per 20-15 nel derby contro i Rebels (a segno il veterano Adam Ashley-Cooper e Curtis Rona), l'ormai solita scoppola subita dai Sunwolves (19-42 in casa contro i Brumbies, che confermano il primo posto nella divisione australiana), e la vittoria in trasferta degli Hurricanes, ormai quasi sicuri di un posto ai playoff grazie al 30-17 inflitto agli Sharks.

Classifiche

Australian Conference: Brumbies 39, Rebels 34, Waratahs 30, Reds 24, Sunwolves 12.

New Zealand Conference: Crusaders* 53, Hurricanes 44, Chiefs* 31, Highlanders 29, Blues 28.

South African Conference: Jaguares 41, Lions 35, Bulls 34, Sharks 33, Stormers 30.

Con l’asterisco (*) sono contrassegnate le squadre che hanno giocato una partita in più.

