Super Vettel, pole stellare della Ferrari a Montreal

Sebastian Vettel su Ferrari conquista la pole position nelle qualifiche ufficiali del Gran Premio del Canada. A Montreal il pilota tedesco firma il nuovo record della pista con il crono di 1:10.764 e si mette alle spalle la Mercedes di Bottas e la Red Bull di Verstappen. A seguire Hamilton, Raikkonen e Ricciardo. Pole storica per il Cavallino Rampante, che dopo una attesa di 17 anni tornerà a partire dal primo posto della griglia di partenza. Per Vettel è la 54esima pole in carriera.

Niente sorprese in Q1, si salvano in extremis dal taglio le Mclaren di Alonso e Vandoorne. Nella seconda sessione di qualifica si alternano al comando Vettel, Bottas e Verstappen. A ottenere il miglior tempo della Q2 è però il compagno di scuderia dell'olandese, Ricciardo, autore di un giro in 1:11.434. L'australiano della Red Bull precede Verstappen, Bottas, Vettel, Raikkonen e Hamilton: regna l'equilibrio, i sei piloti sono racchiusi in tre decimi.

Q3 con i fuochi d'artificio: Vettel mette subito a segno il nuovo record del tracciato con un crono di 1:10.776, Bottas è a 81 millesimi, in ritardo Hamilton e Ricciardo, a mezzo secondo. Al secondo tentativo, Vettel si migliora e fissa il tempo di 1:10.764, prendendosi una storica pole position. Dietro di lui Bottas e Verstappen, quindi Hamilton, Raikkonen (che abortisce il secondo tentativo a causa di un errore) e Ricciardo.

Griglia di partenza (primi dieci)

Vettel

Bottas

Verstappen

Hamilton

Raikkonen

Ricciardo

Hulkenberg

Ocon

Sainz

Perez

SPORTAL.IT | 09-06-2018 21:20