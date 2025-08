Superbike, altro grave incidente per Troy Bayliss ritrovato privo di sensi: le sue condizioni

Il tre volte campione iridato è caduto durante un allenamento: ha riportato la frattura di sette costole, la rottura di una clavicola e un polmone perforato. La notizia data da lui stesso su Instagram

Un altro, brutto, pericoloso incidente per Troy Bayliss, tre volte campione del mondo Superbike: il motociclista è stato trovato privo di sensi in pista durante un allenamento, per lui danni seri ma per fortuna nulla di veramente grave.

Bayliss, momenti di paura

La notizia è stata data dallo stesso Bayliss attraverso la sua pagina Instagram: ha riportato la frattura di sette costole, una clavicola e un polmone perforato. Al momento non è stata chiarita la dinamica, ma tutto fa pensare a un episodio avvenuto durante un allenamento in motocross, considerati i recenti scatti in sella a una Stark Varg MX, moto da cross elettrica.

Bayliss sul “carro attrezzi”

Il 56enne pilota australiano ha raccontato di esser stato trasportato all’ospedale più vicino mentre era privo di sensi, dopodiché gli esami e la diagnosi. “Ieri ho fatto un breve giro sul carro attrezzi (l’ambulanza). Grazie a chi mi ha visto per terra sul tracciato. Ho sette costole rotte, un polmone perforato e una clavicola fratturata”. E’ quanto ha ha scritto l’ex pilota Ducati, cercando di sdrammatizzare come sempre ha fatto nella sua vita.

Bayliss, terzo infortunio grave

Purtroppo Bayliss non è nuovo ad episodi del genere: il 19 giugno scorso aveva riportato la frattura della caviglia sinistra, ed era tornato a girare in fuoristrada soltanto da una settimana. Chiaro che questa volta lo stop forzato sarà molto più lungo: in carriera aveva riportato un altro grave infortunio nel 2007, quando dovette amputarsi il mignolo destro in seguito ad una caduta sul circuito di Donington.

Tre volte Campione del Mondo di Superbike

Un periodo decisamente poco felice per la Superbike, anche se per fortuna questa volta non è finita in tragedia. Bayliss si è ritirato nel 2015, ma la sua vita scorre sempre in sella ad una moto o all’interno di un paddock. Ha vinto tre titoli Mondiali in Superbike nel 2001, 2006 e 2008, oltre al successo nel MotoGp di Valencia 2006 come wild card. Ora ha davanti a sé una lunga riabilitazione, ma c’è da scommettere che prima o poi tornerà in sella ad una moto.