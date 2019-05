Gara 2 del GP d'Italia SBK 2019 è stata annullata a causa delle condizioni della pista, resa impraticabile per il maltempo. La pioggia che insiste su Imola non permette il regolare svolgimento della gara SBK, e la seconda manche del round italiano della WorldSSP 300 è stato annullato.

Race Direction e Safety Commission hanno preso questa decisione per garantire la sicurezza dei piloti. In Gara 1 e in Gara sprint si era imposto Rea su Kawasaki.

SPORTAL.IT | 12-05-2019 17:27