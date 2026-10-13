Insaziabile Nicolò Bulega, in Portogallo ha stracciato il record di Bautista arrivando a 29 vittorie stagionali con la nona tripletta. Con lui a gioire la fidanzata, la bellissima Camilla Bilancioni

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

All’Estoril ha calato un altro tris sul tavolo, pardon, sulla pista. Il campione più dominante nella storia del Mondiale Superbike. Nicolò Bulega ha stracciato uno dei pochi record che gli mancava. In Portogallo ha superato anche il numero di vittorie complessive che apparteneva ad Alvaro Bautista. Il segreto della rinascita del pilota Ducati con un futuro del Team VR46 in MotoGP ha un nome e cognome, si chiama Camilla Bilancioni. La fidanzata di Bulegas era al suo fianco, ai box, così come nel giorno in cui a Cremona si era laureato campione del mondo Sbk. Un legame forte che si perde negli splendidi sorrisi della coppia quando è insieme.

Bulega insaziabile all’Estori: ennesima tripletta

A Cremona aveva corso in difesa per mettere le mani sul titolo nella gara di casa e si era accontentato di finire dietro Lecuona in tutte e tre le manches mettendo da parte il sacro fuoco del pilota vincente sull’altare dell’iride. In Portogallo Bulega è tornato a correre libero mentalmente e per vincere e il risultato si è visto.

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Un altro dominio, un’altra tripletta e sono 9! All’Estoril, Nicolò ha messo in cascina Gara 1, la Superpole Race e Gara 2 con buona pace del compagno di scuderia Aruba-Ducati, Iker Lecuona che è tornato a recitare la parte del “battuto” come per la stragrande maggioranza delle gare di quest’anno.

Nicolò a quota 29 vittorie: stracciato il record di Bautista

Già campione del mondo, omaggiato addirittura da Checco Zalone, all’Estoril Bulega è diventato il pilota più vincente in una singola stagione SBK. La stella della Ducati che passerà alla MotoGP nel 2027 con il team VR46 di Valentino Rossi ha raggiunto quota 29 vittorie con un solo round ancora da disputare col campionato che si concluderà la prossima settimana a Jerez.

Il record che Bulega ha frantumato apparteneva in precedenza ad Alvaro Bautista. Il due volte campione del mondo Superbike aveva collezionato 27 vittorie nel 2023 (nella stagione successiva vinse il titolo con 16 successi parziali). Bulegas ha ancora la possibilità di incrementare questo primato assoluto lasciando il campionato delle derivate di serie con 32 vittorie se dovesse fare tripletta anche in Spagna cosa non poi così impossibile visto che Nicolò quest’anno è stato autore di ben 9 triplette su 11 round (battuto da Leucona in Gara 1 in Inghilterra e tre volte a Cremona quando però gli bastava collezionare tre secondi posti per aggiudicarsi matematicamente il titolo con due round d’anticipo).

Il sorriso di Camilla Bilancioni il più bel premio per Bulega

C’era al suo fianco a Cremona a festeggiare la vittoria del Mondiale e c’era anche all’Estoril con tanto di foto ricordo con tutto il team Aruba-Ducati. Camilla Bilancioni è la fidanzata di Nicolò Bulega, uno dei suoi punti fermi che lo ha supportato nel suo percorso di rinascita sportiva. Di Riccione, Camilla è laureata in Scienze Giuridiche con il massimo dei voti (110 e Lode) all’Università di Urbino.

Sul suo profilo Linkedin si definisce così: “Una persona intraprendente, determinata e con una spiccata attitudine all’analisi. Il mio percorso accademico ha consolidato in me un forte desiderio di crescita professionale, che porto avanti con proattività e precisione. Credo fermamente nel valore del lavoro di squadra e mi impegno quotidianamente per contribuire al raggiungimento degli obiettivi comuni con dedizione e spirito d’iniziativa”.

Da sempre, o quasi, fidanzata con Bulega, è spesso presente ai box per seguire Nicolò durante i week end di gara. Segni particolari: bellissima, fisico da modella, non disegna di veicolare alcuni capi di vestiario sui suoi social.