A Cremona nella terz'ultima prova del Mondiale Superbike, Nicolò Bulega ha la possibilità di vincere il titolo già sabato in gara 1 dall'alto del suo enorme vantaggio su Iker Leucona e riportare l'iride in Italia dopo Max Biaggi

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Il primo match point lo avrà già sabato. In gara 1, per di più in casa, in Italia, a Cremona. Il titolo di campione del mondo Superbike per Bulega è una formalità. Dall’alto del suo dominio stagionale di 26 vittorie su 27 manche, il pilota del Team Aruba di match point se n’è guadagnati a iosa a tre gare dalle fine. Ma siamo sicuri che Nicolò vorrà chiudere i giochi il prima possibile specie dopo alcuni giorni non facili dopo la caduta al Mugello nei test della Ducati MotoGP 850cc.

Bulega campione del mondo Sbk a Cremona se…

Bulega ha al momento 146 punti di margine su Lecuona quando mancano tre Round alla fine, 6 gare e 2 Superpole: Cremona (26-27 settembre), a Estoril (Portogallo, 10-11 ottobre) e Jerez (Spagna, 17-18 ottobre). Nicolò potrà laurearsi campione del mondo già questo fine settimana a Cremona nel caso in cui al termine di Gara 1, sabato, si ritrovi con 161 punti di vantaggio su Lecuona, suo diretto e unico avversario che ancora può contrastarlo e colui che è riuscito a strappargli una vittoria, in gara 1, a Donnington.

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Se il titolo non dovesse arrivare in gara 1 sabato, per Bulega ci sarà la possibilità di vincere il titolo domenica mattina, al termine della Superpole Race, gli basterebbe finire con 149 punti di vantaggio sullo spagnolo o ancora, se proprio dovesse andare male, alla fine di Gara 2 chiudendo con 124 lunghezze.

Tutte le combinazioni per Bulega campione

Considerando che in Superbike di assegnano 25 punti per la vittoria in gara-1 e in gara-2, 12 per la Superpole Race per un totale di 62 punti per ogni weekend, se Nicolò dovesse vincere Gara 1, potrà festeggiare il titolo già il sabato con Lecuona piazzato dal 6° posto in poi o ritirato. In generale servirebbe guadagnare tre punti su Lecuona tra Gara 1 e la Superpole per mettersi in testa la corona di campione del mondo Riassumendo, Bulega sarà campione del mondo sabato in Gara 1 se:

vince e Lecuona arriva 6° o peggio

conclude al 2° posto e Lecuona arriva 11° o peggio

conclude al 3° posto e Lecuona arriva 15° o peggio

Record: Bulega a caccia di Bautista e Biaggi

Il suo bottino stagionale dice 26 successi su 27 round. Il pilota Ducati prossimo “sposo” del team VR46 in MotoGP, non ha lasciato scampo ai suoi rivali in questa stagione che volge al termine a tre gare dalla fine. A Cremona, davanti al pubblico di casa, Bulega può arricchire la sua striscia record oltre che prendersi il titolo mondiale della Superbike che manca in Italia da 14 anni, l’ultimo iridato tricolore fu Max Biaggi. Bulegas ha messo nel mirino da tempo, ed è in corsia di sorpasso con freccia accesa, il primato di 27 vittorie stagionali stabilito da Alvaro Bautista nel 2023. B

Bulega come Hamilton: a Cremona in Lamborghini

A Magny Cours era stata una boutade buttata lì tanto per scherzare ed invece Bulega è stato accontentato. Volendo imitare il pilota della Ferrari, Lewis Hamilton che nel Gran Premio d’Italia, a Monza, era arrivato a bordo di una Ferrari F40 (da lui acquistata e restaurata), Nicolò aveva chiesto di poter arrivare a Cremona su una Lamborghini. Detto, fatto. Il pilota di Reggio Emilia ha postato su Instagram la foto con una Lamborghini Temerario dal valore di circa 320.000 euro in presenza proprio del Direttore Sportivo di Ducati Mauro Grassilli e uomini di Lamborghini.