Domenica il futuro pilota MotoGP del Team VR46 avrà altri due match point, nella Superpole Race alle 11.10 e in Gara 2 alle 15.30

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Il primo match point è andato. La vittoria di Iker Lecuona in gara 1 a Cremona ha rinviato la festa di Bulega per la conquista del titolo mondiale Superbike. Dall’alto del suo dominio di 26 vittorie su 28 manche, ora Nicolò avrà altre due chance, domenica, prima nella Superpole Race e poi eventualmente in Gara 2 per chiudere i giochi con due gare d’anticipo.

Superpole Race, Bulega campione del mondo Sbk se…

Dopo la vittoria di Lecuona in Gara 1 a Cremona il vantaggio di Bulega sullo spagnolo è “sceso” a 141 punti. Restano intatte comunque le chance di Nicolò di laurearsi campione del mondo nella gara di casa. Domenica il futuro pilota MotoGP del Team VR46 avrà altri due match point, nella Superpole Race alle 11.10 e in Gara 2 alle 15.30. Per poter vincere il campionato già in mattinata a Bulega servono queste combinazioni:

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Bulega campione del mondo in Gara 2 se

Se il titolo non dovesse arrivare, come probabile, nemmeno al termine della Superpole Race, a Bulega basterebbe avere alla fine di Gara 2 almeno 124 lunghezze di margine sullo spagnolo. A Bulega potrebbe bastare anche soltanto finire alle spalle di Lecuona in entrambe le manche domenicali, senza strafare vista anche la superiorità dimostrata dal team ufficiale Aruba Ducati sulle altre moto clienti di Borgo Panigale. Ricordiamo che dopo Cremona mancheranno solo altri due Round alla fine del campionato, 4 gare e 2 Superpole: Estoril (Portogallo, 10-11 ottobre) e Jerez (Spagna, 17-18 ottobre).