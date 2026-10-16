Nel giorno che apre il week end di Jerez e che chiude la stagione Superbike, Nicolò Bulega compie 27 anni festeggiati in pista col titolo mondiale Sbk in tasca: il futuro in MotoGP, la corte di Ktm e Aprilia e le parole di Valentino Rossi

Due Mondiali, una caterva di vittorie, fiducia e competitività ritrovate e la promozione sul campo, pardon, sulla pista in MotoGP. Nicolò Bulega si appresta a vivere l’ultimo fine settimana del campionato Superbike sulla pista di Jerez prima di dare l’addio alle moto derivate di serie per rientrare dalla porta principale nel Motomondiale. Ad attenderlo una Ducati del Team VR46, di quel Valentino Rossi che lo stesso Bulegas spiega gli aveva dato appuntamento solo due anni fa in una chiacchierata quanto mai profetica.

Bulega dà l’addio alla Superbie a Jerez: “Che ricordi”

Se ne va da campione laddove tutto era cominciato. Ultima tappa della stagione e della carriera nelle derivate di serie per Nicolò Bulega. Per uno strano scherzo del destino proprio sulla stessa pista dove tutto ebbe inizio nel 2021, il circuito Angel Nieto di Jerez. “La mia prima sessione di test nel Campionato Supersport è stata a novembre 2021 e, dopo qualche anno, abbiamo chiuso il cerchio con la Superbike, sono stati cinque anni incredibili” ha detto il neo campione del mondo Sbk che non ha nascosto di essere “molto emozionato perché è il mio ultimo weekend qui con il mio team. Ricordo tante cose di questi anni e l’ultima gara è sempre speciale, quest’anno lo sarà ancora di più”

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Nicolò spegne 27 candeline (auguri!): obiettivo 32 vittorie

Già campione del mondo, con tanto di congratulazioni di Checco Zalone, a Jerez Bulega può allungare la striscia record di vittorie in una singola stagione SBK. La stella della Ducati al momento ha raggiunto quota 29 vittorie frantumando il precedente primato che apparteneva ad Alvaro Bautista che aveva collezionato 27 successi “di tappa” nel 2023 (nella stagione successiva vinse di nuovo il titolo fermandosi a 16).

“Il miglior regalo per me sarà quello di rimanere forte e veloce questo weekend”. Venerdì Bulega festeggia i 27 anni ed è più che mai concentrato per regalarsi un altro hat trick, sarebbe il 9° su 11 gare: “Ho un buon feeling con questo circuito. Ho vinto in Supersport, ho ottenuto il mio primo podio in Moto3 al mio primo anno. Ho ottenuto la mia prima pole position sempre in Moto3 e ho vinto negli ultimi due anni. È un buon circuito per me e per la Ducati, quindi spero di essere veloce anche quest’anno”.

Bulegas ha ancora la possibilità di incrementare questo primato assoluto lasciando il campionato delle derivate di serie con 32 vittorie se dovesse fare tripletta anche in Spagna cosa non poi così impossibile visto che Nicolò quest’anno è stato autore di ben 9 triplette su 11 round (battuto da Lecuona in Gara 1 in Inghilterra e tre volte a Cremona quando però gli bastava collezionare tre secondi posti per aggiudicarsi matematicamente il titolo con due round d’anticipo).

Bulega rivela la corte di KTM e il messaggio di Rossi

Da lunedì, Bulega sarà anima, cuore e corpo in MotoGP. La sua carriera prosegue con la Ducati che lo ha rilanciato nella Supersport, lo ha portato al mondiale in Sbk e adesso lo ripropone a suon di vittorie in MotoGP. Anche se lo stesso Nicolò in una lunga intervista con GPOne ha confermato i contatti con KTM e Aprilia quando la promozione da parte di Borgo Panigale era ancora in forse: “La possibilità di andare in Ktm c’è stata, il mio manager aveva incontrato alcuni dirigenti. Anche Aprilia. Io, però, ho sempre dato la priorità a Ducati”.

Bulega ha anche svelato un aneddoto relativo a Valentino Rossi che lo aveva preso giovanissimo in Academy lanciandolo in Moto3 e ora è pronto a riprenderlo in MotoGP: “Vale mi scrisse già due anni fa, dicendomi: “Torna!”. Ci siamo sempre sentiti. Sono contento che avremo questa seconda chance per tornare insieme e provare a fare bene. Io sono cambiato e maturato molto negli ultimi anni”