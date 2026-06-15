Bulega inarrestabile, a Misano record con benedizione di Dall'Igna e pure Giletti: "Che ricordi con Zalone"

Non si ferma nemmeno a Misano la striscia di vittorie di fila di Bulega in Superbike, sono 25. La presenza nel box Aruba di Tardozzi, Dall'Igna e Domenicali significa molto in chiave MotoGP. E compare pure Massimo Giletti

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Nozze d’argento con il podio più alto. Incredibile ma vero. Nicolò Bulega non fa più notizia. Il dominio nel Mondiale Superbike diventa sempre più impareggiabile per qualsiasi avversario. E non poteva essere altrimenti nella sua Misano. Giocava in casa Bulegas che ha piazzato un altri tris di successi: gara 1, Superpole e gara 2. Come del resti sta facendo da inizio stagione e dalla fine di quella scorsa.

Una tripletta che vale un po’ di più in ottica MotoGP se fatta sotto gli occhi di tutto l’establishment della Ducati, da Tardozzi a Dall’Igna, passando per Claudio Domenicali, presenti sulla pista di Simoncelli. Tanto da scomodare anche Massimo Giletti che ha tributato il suo personalissimo ricordo al re della Sbk.

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Bulega toro scatenato: 25 vittorie di fila, record assoluto

Phillip Island, Portimao, Assen, Balaton Park, Most, Aragon e ora Misano. Non c’è quasi più spazio nel libro dei record per le vittorie consecutive di Bulega. Anche sul circuito intitolato al compianto Marco Simoncelli, Nicolò ha fatto man bassa di tutto e di tutti. Altri tre successi che aggiornano la striscia vincente a quota 21 da inizio stagione, eguagliando il secondo miglior record di sempre stabilito da Razgatlioglu lo scorso anno; ma sono ben 25 le vittorie di fila contando anche le ultime 4 dello scorso anno nella volata finale, poi persa di un soffio proprio contro Toprak.

Stavolta volata per il titolo non ce ne sarà. Tanto, troppo, il divario tra Bulega e gli altri. A cominciare dal suo compagno di Team Ducati Aruba, quell’Iker Leucona, l’unico che prova a tenergli testa, a parità di moto, ma che anche a Misano ha collezionato ancora una volta tre secondi posti. Pure per lo spagnolo è striscia da record, sono 18 le medaglie d’argento al collo, sempre dietro Bulega.

Tris sotto gli occhi di Dall’Igna e Domenicali: sarà VR46

“Sto facendo tutto quello che posso per provare a fare questo salto. Per il momento sono contento delle mie prestazioni e di quello che sto dimostrando in pista”.

Così ha parlato Nicolò Bulega dopo la vittoria di Gara 2. Il sogno di andare a correre in MotoGP diventerà una realtà. Non ci sono oramai dubbi che sarà lui a salire su una delle Ducati gialle del Team VR46 di Valentino Rossi con Morbidelli chiamato a fare il percorso inverso. La presenza di Claudio Domenicali, Gigi Dall’Igna e Davide Tardozzi nel paddock a Misano è stata un ulteriore testimonianza di quanto i vertici di Borgo Panigale tengano alla carriera e alla crescita di Bulega.

C’è anche Giletti per Bulega: il ricordo con Zalone

Tra le tante personalità che hanno solcato il palco del circuito Marco Simoncelli di Misano, oltre a Bonucci che ha anche premiato il poleman, c’era anche Massimo Giletti. Il noto giornalista e conduttore della Rai, impegnato nella stagione televisiva alle spalle col programma Lo Stato delle Cose, ha incontrato Nicolò Bulega, o meglio rincontrato.

E’ stato proprio Giletti con un post social a ricordare quanto successo qualche anno fa quando un giovanissimo Bulega partecipò a suo programma insieme a Checco Zalone: “Eri piccolino, ora sei una bestia” dice sorridendo Giletti che ha postato proprio un frammento di quel video con Bulega e Luca Medici.