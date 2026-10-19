Il Mondiale di Superbike si è chiuso a Jerez regalando tante emozioni, quelle di Nicolò Bulega che va in MotoGP da campione imbattibile dall'alto dei suoi record a quelle di Danilo Petrucci che lascia la Sbk

Jerez si è trasformata in una valle di lacrime e di emozioni. Quelle di Bulega e Petrucci che nell’ultimo appuntamento del Mondiale hanno dato l’addio alla Superbike. Anche se diverso, da una parte Nicolò lascia le derivate di serie per la MotoGP e saluta con un’altra tripletta, un record impressionante per superiorità e costanza di rendimento, 32 vittorie su 36 manche chiuse sempre sul podio, primo o secondo. Dall’altra il mitico Petrux chiude la sua carriera in Sbk dopo quella nel Motomondiale pronto chissà ad una nuova avventura, chissà dove, chissà quando.

Bulega lascia la Superbike da imbattibile

I numeri sono impressionanti e parlano di un dominio totale. Nicolò Bulega ha stradominato e ha stravinto. Anche a Jerez, nell’ultima tappa del Mondiale Superbike è stato insaziabile calando sul traguardo un’altra tripletta, da Gara 1 a Gara 2 passando per la Superpole Race. Agli avversari, Bulega ha lasciato le briciole, come i 4 successi del compagno di scuderia, Iker Lecuona.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Bulega si è preso quasi tutta la torta: 32° vittoria stagionale su 36 manche disputate, 10 triplette su 12 round. Riscritti e stracciati tutti i record precedenti appartenenti a veri mostri sacri della Superbike, per vittorie complessive e per striscia vincente, da Toprak Razgatlioglu ad Alvaro Bautista, battuto anche il record di punti che era di Jonathan Rea, 663, chiudendo a quota 726. E poi un totale di 52 successi in carriera nel campionato SBK, raggiungendo Troy Bayliss al quinto posto nella classifica di tutti i tempi e dulcis in fundo, Bulegas ha firmato anche l’ultima vittoria con gomme Pirelli della Superbike.

Nicolò: “Ho pianto all’inizio e alla fine” ma ora c’è la MotoGP

Ad attendere Bulega c’è la MotoGP, il prossimo anno, ancora con Ducati, nel Team VR46, con la squadra di Valentino Rossi con cui tutto o quasi era cominciato, ai suoi inizi quando entrò nell’Academy di Valentino. Un cerchio che si chiude così come si è chiuso quello col team Aruba che lo ha portato al successo, prima nel Mondiale Supersport e poi in Superbike e allora impossibile mettere a freno le emozioni nemmeno con una staccata delle sue:

“In pitlane sono stati momenti molto emozionanti, io e tutto il team ci siamo messi a piangere. Sono molto contento, altro weekend, altro lavoro fantastico. insieme sono stati cinque anni fantastici ma l’ultima stagione è stata davvero incredibile. L’ultimo giro è stato emozionante, ma già in griglia piangevamo tutti. Quando ho lasciato la frizione alla partenza, stavo piangendo. È stato difficile”.

L’addio di Petrucci: “Quando sono felice piango”

Non era pioggia, anche il cielo di Jerez stava piangendo quando si è conclusa l’ultima gara di Superbike della stagione. Che non aveva un significato particolare solo per Bulega che il Mondiale l’ha vinto e che se ne va fiero in MotoGP. A piangere sotto il casco era anche Danilo Petrucci. Uno di quegli irriducibili, sempre in sella, sempre lì, finchè ce n’hai, mutuando “Una vita da mediano” di Ligabue.

Petrux, dopo la MotoGP, ha detto addio in lacrime anche alla Superbike al termine di una stagione poco fortunata con la BMW: “Purtroppo quando sono molto felice piango e adesso sto piangendo molto, quindi sono molto felice. Per me è stato un viaggio incredibile. Ho vinto in tutti i Campionati a cui ho partecipato. Ho corso per la prima volta in questo paddock nel 2007, 20 anni fa, in Superstock 600. Sono molto felice”.

Per uno che ha fatto MotoGP, MotoAmerica, Superbike e perfino la Dakar quale sarà la prossima avventura? Petrucci ha risposto così a GpOne: “Non so se in un mondiale, però mi ricordo la mattina di Valencia nel 2021, il sole continua a sorgere anche se tu non corri più in MotoGP, o in SBK, c’è una vita fuori”. A tributargli il giusto applauso e un abbraccio, primo fra tutti proprio il campione del mondo, Bulega che si è augurato che Danilo resti in qualche modo nel giro.

E allora buona fortuna Petrux, alla prossima avventura su due ruote, qualunque essa sia!