Superbike, caduta spettacolare: paura e sollievo per Jonas Folger

Solo una grande paura. È stato brutto e spettacolare il volo di cui è stato protagonista Jonas Folger nelle battute conclusive di gara 1 del Gp d’Olanda Superbike sul circuito di Assen, ma per fortuna non ha causato gravi conseguenze alla salute del pilota.

Il tedesco del team Bonovo Action ha perso il controllo della propria moto ad altissima velocità per poi atterrare nella ghiaia e subire un ulteriore colpo, venendo centrato in pieno dalla propria M1000 RR.

Immediata l’esposizione della bandiera rossa, con interruzione della corsa a due giri dalla fine, ma dopo qualche minuto di terrore Folger si è alzato, seppur vistosamente claudicante e dolorante alla schiena.

Ricoverato in ospedale per essere sottoposto ad ulteriori controlli. In dubbio la sua presenza domenica in gara 2.

OMNISPORT | 24-07-2021 18:44