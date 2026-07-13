A Donnington, Bulega ha perso per la prima volta in stagione, da Leucona in Gara 1 ma si è ampiamente rifatto la domenica, sempre più vicino al Mondiale che potrebbe arrivare a Cremona così come la promozione in MotoGP

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Non si può vincere sempre. Eppure ci aveva preso gusto Nicolò Bulega. Il pilota del team Aruba.it Racing-Ducati ha visto interrompersi a 25 vittorie consecutive la sua incredibile striscia vincente in Superbike.A Donnington in Gara 1 è stato battuto da un tenace Iker Lecuona salvo poi riprendersi subito la rivincita sia in Superpole che in Gara 2 complice anche una caduta al mattino dello spagnolo che ha facilitato il compito di Bulegas. E mentre Ducati festeggia il titolo marche, Nicolò fa il conto alla rovescia sia delle gare che mancano alla vittoria matematica del titolo, sia all’annuncio del suo passaggio in MotoGP nel Team VR46.

Bulega si ferma a 25 ma infila subito un’altra doppietta

Sabato 11 luglio è un giorno destinato a finire nella storia della Superbike e del libro dei record. Dopo una stupenda battaglia fatta di staccate, sorpassi e controsorpassi con tanto di ultimo giro col cuore in gola, Iker Leucona è riuscito a mettere fine alla streak che sembrava infinita di Nicolò Bulega. Per lo spagnolo il modo migliore per festeggiare la fresca paternità di appena una settimana prima, per il pilota italiano la chiusura di una striscia vincente fatta di 25 vittorie consecutive da fine 2025 che lo consegna alla storia del motociclismo e della Sbk in particolare.

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Bulega, comunque 2°, si è ripreso la vittoria già 24 ore dopo e lo ha fatto subito per ben due volte salendo a 23 successi stagionali su 24 tra gare e Superpole. Complice anche una caduta nella Superpole di Leucona che ha finito per compromettere Gara 2 per lo spagnolo costretto ad una grande rimonta dalle retrovie che lo ha portato comunque al 2° posto, alle spalle di Bulega a conferma della superiorità della Ducati ufficiale. Bravo Yari Montella, 2° in Superpole Race e 3° al traguardo di Gara 2.

Quando Bulega può vincere il Mondiale Sbk, Ducati fa già festa

Mentre Ducati ha ufficialmente vinto il Campionato Mondiale Costruttori, Bulega ha saldamente in mano un campionato che sarà suo a meno che le cose non prendano una piega decisamente negativa. Ha 133 punti di vantaggio su Lecuona e 280 su Montella. Difficile, anzi impossibile, conquistare il titolo già in Francia, il 5-6 settembre a Magny Cours, più realistico pensare di fare festa in casa, a Cremona nella terzultima tappa del campionato, prima della doppia trasferta iberica di Estoril e Jerez.