Supercoppa all'Olimpia, Datome manda ko la Virtus

L’Olimpia Milano ha vinto la Supercoppa 2020. La squadra di Messina ha battuto in finale la Virtus Bologna per 75-68, assicurandosi il trofeo per la quarta volta nella sua storia.

I meneghini giocano un buon primo tempo, chiudendo a + 12 all’intervallo. Nel terzo parziale la Segafredo si rifà sotto fino a -3, ma nell’ultimo quarto l’Armani mantiene le distanze e Datome (cinque punti consecutivi) e Rodriguez chiudono il match nel finale.

Proprio l’ex Fenerbahce è il miglior marcatore con 17 punti, ne fa 14 Punter. Nella Virtus 13 punti di Alibegovic e 12 di Gamble e Abass.

OMNISPORT | 20-09-2020 20:14