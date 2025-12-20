Supercoppa: arbitra Colombo e non il napoletano Guida la finale Napoli-Bologna, precedenti e polemiche

La prima scelta era Marco Guida, nativo di Torre del Greco e tra i fiori all’occhiello della bistrattata classe arbitrale italiana ma il designatore Rocchi lo ha scartato per la finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna, in programma lunedì alle 20 a Riad, preferendogli il comasco Colombo. Entrambi erano stati esclusi dalle designazioni per il turno di serie A di questo weekend.
Perché Colombo e non Guida
Rocchi ha cambiato idea perché lo stesso Guida aveva ammesso in passato di aver chiesto di essere esentato (assieme a Maresca, napoletano doc) dall’arbitrare il Napoli per paura di reazioni negative da parte dei suoi concittadini. Un coming out che da oltre un anno continua a generare polemiche con tanti dubbi sulla serenità del fischietto torrese quando viene chiamato a dirigere i match delle rivali del Napoli.
Al Var ci sarà Di Bello
Colombo sarà coadiuvato dagli assistenti Berti e Vecchi con La Penna IV uomo, Di Bello al Var e Pezzuto all’Avar. Colombo ha debuttato in A proprio col Napoli (l’11 marzo 2023, Napoli-Atalanta 2-0) e con i partenopei ha otto incroci (5 vittorie azzurre e 3 sconfitte). Cinque i precedenti con i rossoblù che con il fischietto torrese ha vinto tre gare pareggiandone una e perdendone un’altra.