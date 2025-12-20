Virgilio Sport
Supercoppa: arbitra Colombo e non il napoletano Guida la finale Napoli-Bologna, precedenti e polemiche

Il designatore Rocchi ha evitato di far arbitrare in finale la prima scelta per la presenza in campo degli azzurri, non si placano le polemiche

La prima scelta era Marco Guida, nativo di Torre del Greco e tra i fiori all’occhiello della bistrattata classe arbitrale italiana ma il designatore Rocchi lo ha scartato per la finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna, in programma lunedì alle 20 a Riad, preferendogli il comasco Colombo. Entrambi erano stati esclusi dalle designazioni per il turno di serie A di questo weekend.

Perché Colombo e non Guida

Rocchi ha cambiato idea perché lo stesso Guida aveva ammesso in passato di aver chiesto di essere esentato (assieme a Maresca, napoletano doc) dall’arbitrare il Napoli per paura di reazioni negative da parte dei suoi concittadini. Un coming out che da oltre un anno continua a generare polemiche con tanti dubbi sulla serenità del fischietto torrese quando viene chiamato a dirigere i match delle rivali del Napoli.

Al Var ci sarà Di Bello

Colombo sarà coadiuvato dagli assistenti Berti e Vecchi con La Penna IV uomo, Di Bello al Var e Pezzuto all’Avar. Colombo ha debuttato in A proprio col Napoli (l’11 marzo 2023, Napoli-Atalanta 2-0) e con i partenopei ha otto incroci (5 vittorie azzurre e 3 sconfitte). Cinque i precedenti con i rossoblù che con il fischietto torrese ha vinto tre gare pareggiandone una e perdendone un’altra.

