A Bari si assegna il primo trofeo dell'anno, le Pantere sfidano le toscane di Gaspari, in ripresa dopo un avvio difficile. Moki e Gabi in centro, Sarah cuore d'oro in corsia.

In palio c’è il primo trofeo della stagione, almeno a livello di club, e la cornice è di quelle che intrigano. Conegliano e Scandicci sono pronte a sfidarsi a Bari, la città del presidente federale Manfredi, ma soprattutto una piazza storicamente appassionata al grande volley. Di fronte ci sono le due “grandi” della scorsa stagione, le Pantere di Santarelli e le toscane di Gaspari, che vivono momenti differenti. Le gialloblu hanno cominciato l’anno con quattro vittorie consecutive in campionato, Scandicci invece ha pagato un po’ l’addio di Antropova perdendo le prime due. Ora prò è in risalita, è reduce da due successi da tre punti.

Supercoppa, l’ossessione di Santarelli e il tabù Antropova

Il più “ossessionato” dal successo è sempre lui, Daniele Santarelli. Il ‘mago’ di Foligno, dopo i trionfi estivi con la Turchia in VNL e agli Europei, vuol cominciare a incamerare trofei anche col club. La Supercoppa in particolare. Quella dello scorso anno (sconfitta a Trieste conro Egonu e Milano) è un ferita aperta per il tecnico di Conegliano: stavolta non intende concedersi “distrazioni”. Per Scandicci, d’altro canto, la finale con le più forti è un’opportunità unica per valutare i progressi delle ultime uscite. Vincere significherebbe anche spezzare subito il “tabù Kate”, dimostrando che è possibile incamerare titoli e successi anche dopo l’addio della formidabile opposta e icona.

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Le stelle del volley a Bari: Moki, Gabi, Fahr e Manfredini

Prima dell’evento, intanto, la Lega Volley Femminile ha pensato a una serie di apprezzabili iniziative capaci di “portare” le stelle del parquet negli angoli più significativi di Bari. Moki De Gennaro e Gabi di Conegliano e Imma Sirressi e Lise van Hecke di Scandicci, ad esempio, hanno percorso la “Via delle Orecchiette” nel cuore di Bari Vecchia, dove hanno assistito a una lezione di panificazione cimentandosi nella preparazione di focacce e altre delizie. Linda Manfredini ed Emma Graziani hanno invece incontrato i ragazzi della Scuola Primaria Mameli, mentre Sarah Fahr e Sofia D’Odorico sono andate in ospedale con gioia ed emozione a far visita ai bimbi ricoverati nel reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico.

Conegliano-Scandicci, orario e dove vedere la Supercoppa in tv

L’appuntamento con la Supercoppa italiana FIAT di volley femminile è fissato per le 18 di sabato 24 ottobre al PalaFlorio di Bari, con diretta tv in chiaro su Rai 2 e in streaming per abbonati su DAZN. Proprio perché impegnate nel match in terra pugliese, Conegliano e Scandicci giocheranno soltanto mercoledì in campionato rispettivamente in casa contro Vallefoglia e Novara. Nel fine settimana, intanto, sono in programma gli altri incontri della quinta giornata di A1. Sabato 24 si giocano Milano-UYBA e Talmassons-Chieri, domenica 25 Brescia-Macerata e Cuneo-Fireenze. La sfida tra San Giovanni e Bergamo è fissata per martedì 27.