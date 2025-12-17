Supercoppa, Conte ribalta la formazione del Napoli: ecco chi gioca in semifinale. Milan senza Leao

Il tecnico rivoluziona a sorpresa l’undici titolare con quattro cambi rispetto al flop di Udine, Allegri dovrà fare a meno del portoghese che oggi si è allenato a parte

Antonio Conte è pronto a rivoluzionare il Napoli nella semifinale della Supercoppa Italiana contro il Milan in programma domani sera a Riyadh, in Arabia Saudita: il tecnico cambierà 4 pedine rispetto alla formazione titolare vista a Udine. Massimiliano Allegri, invece, sarà senza Rafa Leao, che oggi s’è allenato a parte.

Supercoppa, Napoli con 4 cambi

Il Napoli è sulle gambe e dopo aver schierato una formazione quasi identica nel corso delle ultime 7 partite a causa dei tanti infortuni Antonio Conte è pronto ad una mini-rivoluzione nella semifinale di Supercoppa Italiana di domani sera contro il Milan. Da Riyadh, infatti, arrivano notizie di un Napoli profondamente rinnovato nell’undici titolare, con ben 4 cambi – un numero considerevole, tenendo conto delle poche opzioni a disposizione del tecnico salentino – rispetto alla gara persa domenica a Udine.

Napoli, Elmas nel tridente e Lang in panchina

Nella conferenza stampa di oggi Conte ha fornito due indizi: il primo riguarda la conferma del 3-4-2-1, il secondo il rientro di Stanislav Lobotka a centrocampo, accanto a Scott McTominay. Eljif Elmas, che ha sostituito lo slovacco quando questi era infortunato, non finirà però in panchina: il macedone infatti verrà avanzato sulla trequarti, per far coppia con David Neres alle spalle di Rasmus Hojlund. Noa Lang, dunque, partirà dalla panchina. Conte ha intenzione di cambiare anche le corsie laterali: a sinistra Spinazzola prenderà il posto dell’infortunato Olivera, mentre a destra Conte lancerà Politano come esterno a tutta fascia, nella posizione occupata da Di Lorenzo nell’ultimo mese.

Beukema e Buongiorno a riposo

Il capitano del Napoli, però, non finirà in panchina: proprio nel terzetto difensivo, infatti, Conte è deciso a presentare le novità più importanti contro il Milan. Davanti a Milinkovic-Savic l’unico confermato sarà Rrahmani, in posizione centrale, mentre Di Lorenzo e Juan Jesus agiranno da “braccetti”. A sorpresa si accomoderanno in panchina sia Buongiorno che Beukema: dopo 6 gare consecutive giocate con lo stesso terzetto difensivo, dunque, Conte ha deciso di cambiare.

A influire sulla sua scelta, probabilmente, le difficoltà mostrate da Buongiorno contro Zaniolo a Udine: anche l’ex Torino è apparso bisognoso di rifiatare, per lui le partite consecutive da titolare sono state ben 12.

Milan, Allegri senza Leao

Quanto al Milan, Allegri non ha ancora deciso se lanciare dal 1’ il rientrante Fofana, giocatore chiave per gli equilibri a centrocampo dei rossoneri: accanto a Rabiot e Modric, dunque, potrebbe comparire Loftus-Cheek. Sicura, invece, le assenze di Gabbia al centro della difesa – al suo posto giocherà De Winter, con Tomori e Pavlovic ai lati – e di Leao in attacco: il portoghese, in dubbio fino a oggi, si è allenato ancora a parte e dunque domani potrà al massimo accomodarsi in panchina. Pulisic e Nkunku restano le uniche punte a disposizione del tecnico.