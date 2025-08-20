Supercoppa d'Arabia: Retegui umiliato, l'Al Ahli vince 5-1 con l'Al Qadsiah con doppietta di Kessie e va in finale

Partita a senso unico chiusa già nel primo tempo, l'ex Atalanta non incide: i campioni d'Asia affronteranno ora per il trofeo l'Al Nassr di Ronaldo

Sarà l’Al Ahli, campione d’Asia in carica, ad affrontare sabato alle 14 a Hong Kong l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e João Félix nella finalissima della Supercoppa dell’Arabia Saudita. E dire che l’Al Ahli partecipa a questa edizione perché l’Al Hilal ha rinunciato. Travolto in semifinale per 5-1 l’Al Qasdiah di Retegui.

Avvio illusorio dell’Al Qadsiah

L’Al Qadsiah si era illusa dopo il gol lampo, segnato dopo 10, da Gaston Alvarez ma già dopo i primi 45′ era sotto per 4-1. I problemi di Míchel sono continuati: Nahitan Nández ha concesso un rigore, Bonsu Baah è stato espulso e Nacho Fernández ha segnato un autogol. Retegui ha provato a rendersi pericoloso nel primo tempo ma ha avuto pochi palloni e non ha lasciato traccia la sua gara.

L’entusiasmo della squadra di Retegui è durato poco. Galeno ha battuto una rimessa laterale in area e Kessié l’ha messa dentro di giustezza. Poco dopo per un mani di Nahitan Nández in area l’arbitro ha concesso un rigore che Ivan Toney ha trasformato. E tre minuti dopo è arrivato il terzo gol con un colpo di testa di Enzo Millot, un altro dei big arrivati dal mercato.

L’espulsione di Baah

La gara si è praticamente chiusa al 43′ quando gli uomini di Michel sono rimasti in 10 per il rosso diretto a Bonsu Baah. Nel recupero della prima frazione doppietta personale per Kessié che firma il poker con un imperioso colpo di testa.

Ripresa senza storia

Nel secondo tempo l’Al Ahli senza però rinunciare ad attaccare. E così è arrivato il quinto gol. Nacho Fernández nel tentativo di intercettare un cross, ha spedito la palla alle spalle del proprio portiere. Finisce 5-1 e sabato l’Al Ahli affronterà in finale l’Al Nassr.