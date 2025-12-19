Supercoppa, dove vedere Bologna-Inter in tv e in streaming, orario e formazioni

Tutte le info sulla seconda semifinale del torneo organizzato dalla Lega a Riyadh: possibile turnover per Chivu, Italiano non rischia Immobile dal primo minuto

Seconda semifinale della Supercoppa Italiana a Riyadh, teatro del confronto tra il Bologna di Vincenzo Italiano e l’Inter di Cristian Chivu, attese dal Napoli di Antonio Conte in finale. Partita secca, tutto in 90 minuti, senza tempi supplementari: in caso di parità nei regolamentari, si andrà direttamente ai calci di rigore. Entriamo nel dettaglio delle probabili formazioni della sfida e di tutte le info utili per vederla in diretta tv e live in streaming.

Dove vedere Bologna-Inter in diretta tv e streaming

Bologna-Inter sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia Uno, come da accordi pattuiti a inizio stagione per Coppa Italia Frecciarossa e Supercoppa Italiana. Calcio d’inizio previsto per le ore 20 (italiane) a Riyadh, con servizio streaming attivo su Mediaset Infinity e sul portale mediasetinfinity.mediaset.it, senza necessità di sottoscrivere abbonamenti per accedere alla piattaforma.

Aggiornamenti in tempo reale sui canali social ufficiali di Bologna, Inter e Lega Serie A, con gli highlights della semifinale della Supercoppa Italiana online sul canale YouTube di Mediaset e della Lega Calcio dopo il triplice fischio. Poi, lo studio e le voci dei protagonisti su Italia Uno nel pre e nel post gara.

Le probabili formazioni di Bologna-Inter

Vincenzo Italiano va verso la conferma del classico 4-2-3-1, con Heggem e Lucumi al centro della difesa, Zortea a destra e Miranda sul versante mancino. In mediana il tandem Moro-Pobega, mentre a supporto di Castro dovrebbe muoversi il trio formato da Bernardeschi, Odgaard e Rowe. Rientra anche Ciro Immobile, pronto a dare il suo contributo a gara in corso.

Turnover moderato per Cristian Chivu, con un ballottaggio aperto in cabina di regia: Zielinski o un Calhanoglu non al top della condizione? Polacco che resta favorito, con un occhio alla finale. Barella e Mkhitaryan nel ruolo di interni di centrocampo, con Luis Henrique e Dimarco sulle corsie esterne. In attacco, staffetta Bonny-Lautaro Martinez, con Marcus Thuram certo di una maglia da titolare. In difesa, de Vrij potrebbe vincere il duello con Acerbi, con Akanji e Bastoni a completare il pacchetto arretrato a protezione di Josep Martinez, preferito a Sommer dal 1′.

Ecco le probabili formazioni di Bologna-Inter:

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Moro, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Rowe; Castro. All. V. Italiano.

INTER (3-5-2): J. Martinez; Akanji, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, M. Thuram. All. C. Chivu.

Supercoppa Italiana, l’arbitro della semifinale

Seconda semifinale della Supercoppa Italiana affidata al Sig. Daniele Chiffi della sezione di Padova, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Fontemurato. Ruolo di Quarto Ufficiale a Dionisi, mentre in sala Var agiranno Maresca e Pezzuto. Chiffi, tra i fischietti più esperti del massimo campionato italiano, vanta ben 18 precedenti con l’Inter, che ha perso solo due volte con il direttore di gara veneto. Sono 9, invece, gli incroci con gli emiliani, vittoriosi in appena due occasioni con Chiffi alla conduzione.

Classe ’84, Chiffi ha già collezionato 120 presenze in Serie A e 108 in cadetteria ed è ormai considerato dal designatore Rocchi nella top 3 degli arbitri italiani, considerando i big match che gli vengono assegnati domenica dopo domenica. Oggi toccherà a lui dirigere l’attesissimo confronto tra Inter e Bologna, a partire dalle ore 20 italiane.