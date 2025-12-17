Supercoppa: dove vedere Napoli-Milan in tv e in streaming, orario, formazioni, arbitro

Al via le Final Four del torneo che si disputerà a Riyad, in Arabia Saudita: appuntamento al King Saud University Stadium per la sfida tra Conte e Allegri

Si torna in Arabia Saudita, a Riyad, per le Final Four di Supercoppa Italiana. Il format ricalcherà quello della scorsa stagione: due semifinali e una finale, tutte in gara secca. In caso di parità al termine dei 90 minuti, non sono previsti tempi supplementari e la sfida verrà decisa direttamente ai calci di rigore. Ad aprire il programma sarà la prima semifinale, che metterà di fronte il Napoli di Conte e il Milan di Allegri. Chi avrà la meglio affronterà la vincente tra Bologna e Inter, in campo venerdì 19 dicembre alle 20.

Dove vedere Napoli-Milan in diretta tv e streaming

La prima semifinale di Supercoppa Italiana, quella tra Napoli e Milan, si disputerà giovedì 18 dicembre, con fischio d’inizio alle ore 20. La sfida sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia 1 e potrà essere seguita anche in streaming gratuito su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it. Per la visione online sarà possibile scaricare l’app su smartphone e tablet oppure collegarsi tramite browser da pc. Sarà necessario registrarsi gratuitamente ed effettuare l’accesso alla piattaforma per poter usufruire del contenuto.

Partita: Napoli-Milan

Napoli-Milan Dove: King Saud University Stadium, Riad

King Saud University Stadium, Riad Data: giovedì 18 gennaio

giovedì 18 gennaio Orario: 20 (ore italiane)

20 (ore italiane) Diretta: Italia 1

Italia 1 Streaming: Mediaset Infinity, Sportmediaset.it

Mediaset Infinity, Sportmediaset.it Competizione: Supercoppa Italiana

Le probabili formazioni

Si attende grande spettacolo tra Napoli e Milan, una sfida che vale anche il confronto in panchina tra Conte e Allegri, con in palio l’accesso alla finale e la possibilità di avvicinarsi al primo trofeo stagionale. Gli Azzurri sono chiamati a una reazione dopo il doppio ko recente, in Champions League contro il Benfica e in campionato contro l’Udinese.

Ancora uomini contati per l’allenatore dei partenopei, costretto a delle scelte obbligate: tra i pali ci sarà Milinkovic-Savic, protetto da una linea difensiva composta da Beukema, Rrahmani e Buongiorno. Sulla fascia destra agirà Di Lorenzo, mentre a sinistra Gutierrez partirà dalla panchina, con il ballottaggio tra Spinazzola e Olivera che vede il numero 17 leggermente favorito. Tridente d’attacco composto da Politano, Hojlund e Neres.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte

Momento delicato in campionato per il Milan contro le piccole e chiamato ad archiviare il pareggio casalingo contro il Sassuolo. In vista della semifinale di Supercoppa, anche Allegri deve fare i conti con una piccola emergenza: certi i forfait di Gimenez e Athekame, mentre restano in bilico le condizioni di Leao e Fofana.

In caso di assenza del portoghese, Allegri potrebbe affidarsi a uno tra Loftus-Cheek e Nkunku sulla trequarti. Pulisic rappresenta invece l’unica certezza per una maglia da titolare nel reparto offensivo. Non recupera Gabbia: in difesa spazio a De Winter dal primo minuto. Sulle corsie laterali dovrebbero agire Bartesaghi e Saelemaekers, mentre in mezzo al campo la coppia designata è quella formata da Rabiot e Modric.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri.

L’arbitro del match

A dirigere la semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan sarà l’arbitro Zufferli. Gli assistenti saranno Imperiale e Rossi, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Pezzuto. Al VAR opererà Aureliano, coadiuvato da Dionisi in qualità di AVAR.

