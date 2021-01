Supercoppa femminile, Juventus in finale

È la Juventus la prima finalista della Supercoppa Italiana femminile 2020.

Nella rinnovata formula della manifestazione, con semifinali e finali in un’unica sede, il Comunale di Chiavari, le ragazze di Rita Guarino hanno superato per 2-1 la Roma. In gol Barbara Bonansea al 22′ su assist di Cristiana Girelli, poi Allyson Swaby per il momentaneo pareggio delle giallorosse al 3′ della ripresa e poi la stessa Girelli all’11’ del secondo tempo supplementare, quando tutto sembrava pronto per i calci di rigore.

Ora la Juve, che ha vinto le ultime due edizioni della Supercoppa, affronterà nella finale in programma domenica 10 la vincente di Fiorentina-Milan.

OMNISPORT | 06-01-2021 15:38