Supercoppa, Guida arbitro della finale solo senza il Napoli: la designazione “alternativa” infiamma il web  

Secondo il Corsport gara a Colombo se gli azzurri batteranno il Milan: il collega di Pompei dichiarò di non voler dirigere i partenopei “per stare tranquillo”

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Marco Guida arbitrerà la finale di Supercoppa d’Arabia, ma solo se il Napoli non dovesse parteciparvi: l’arbitro campano della sezione di Pompei dichiarò di non voler dirigere le gare degli azzurri “per stare tranquillo”. Al suo posto toccherebbe a Colombo. Ma la designazione “alternativa” fa discutere.

Guida non vuole arbitrare il Napoli

Nello scorso aprile fecero scalpore le dichiarazioni di Marco Guida, arbitro campano della sezione di Torre Annunziata che rivelò di non voler arbitrare le gare del Napoli per evitare ritorsioni da parte dei tifosi nella sua città. Secondo Guida la stessa scelta sarebbe stata compiuta da Maresca, altro fischietto campano: quest’ultimo, però, smentì la notizia. “È una scelta personale, la mattina devo andare a prendere i miei figli e voglio stare tranquillo – dichiarò Guida -. Il calcio da noi viene vissuto con molta emotività. Pensare di sbagliare e poi non poter uscire 2 giorni di casa non mi fa sentire sereno”. Parole che sollevarono polemiche, ma che non hanno intralciato la carriera di Guida, secondo il Corriere dello Sport candidato ora a dirigere la finale di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La designazione “alternativa” per la finale di Supercoppa

Secondo il quotidiano, però, Guida sarà l’arbitro della finale di Riyad soltanto se il Napoli non dovesse esserci: il designatore Gianluca Rocchi, infatti, avrebbe già preparato una soluzione alternativa, con l’arbitro Colombo di Como a dirigere l’incontro nel caso in cui la squadra di Antonio Conte dovesse battere il Milan in semifinale. Una soluzione, questa, che ha scatenato una tempesta sui social.

La denuncia di Pistocchi

Tra coloro che hanno evidenziato l’eccezionalità del caso dei due fischietti campani c’è anche Maurizio Pistocchi, che su X ha attaccato duramente il mondo arbitrale per la designazione “alternativa” della finale di Supercoppa. “Il sottoscritto pensa che questa cosa – due arbitri di serie A, Guida e Maresca, che si rifiutano di arbitrare le partite del Napoli ma arbitrano quelle di tutte le altre – sia uno scandalo e un fatto molto offensivo per i tifosi del Napoli e la società”, ha scritto il giornalista in un suo tweet.

“In pratica – ha continuato Pistocchi nel suo post – i due arbitri campani dichiarano di avere paura della tifoseria azzurra ma cosa succederebbe se anche le altre tifoserie minacciassero gli arbitri? Chi dirigerebbe le partite, il capitano Ultimo?”.

La polemica sui social

E, come Pistocchi, sono molti i tifosi – napoletani e non – a ritenere che l’eccezione fatta per Guida e Maresca non sia accettabile. “In un paese normale se un arbitro non se la sente di arbitrare una squadra vuol dire che non può arbitrare nessun’altra squadra. Va messo a riposo”, le parole di Massimo. “Quindi avrebbe paura di arbitrare il Napoli ma non per esempio l’Inter che potrebbe lottare per uno scudetto proprio contro il Napoli?”, la domanda di Fallahi. “È offensivo per i tifosi di tutte le altre squadre che vengono poi arbitrate da questi qui, non solo per il Napoli. Non scherziamo!”, ha sottolineato InteristiStalinisti. “La soluzione era semplice appena uscirono le dichiarazioni di Guida: non poteva arbitrare più in serie A, se non vuoi arbitrare il Napoli per la tua tranquillità non puoi arbitrare neanche le altre”, ha attaccato Gennaro. “A me sembra un’offesa alla credibilità del calcio italiano in generale – e quindi a tutti i tifosi, non a quelli del Napoli in particolare”, il commento di Valerio.