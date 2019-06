Supercoppa Italiana 2020, scelta la sede

L’Arabia Saudita ospiterà la finale di Supercoppa Italiana anche nel 2020. Sarebbe questa, secondo quanto riporta l’Adnkronos, la decisione presa dal Consiglio di Lega svoltosi a Milano in merito alla sfida tra la Juventus campione d’Italia e la Lazio detentrice della Coppa Italia, che segnerà la 32a edizione della manifestazione.

La decisione è prevista per l'Assemblea del 1 luglio e la partita si dovrebbe disputare tra dicembre e gennaio. Si tratterebbe della seconda volta in assoluto in Arabia dopo la sfida tra Juventus e Milan giocata lo scorso 16 gennaio a Doha e vinta 1-0 dai bianconeri, che grazie a quel successo hanno superato proprio il Milan al primo posto dell'albo d'oro della competizione a quota otto successi.

SPORTAL.IT | 25-06-2019 22:28