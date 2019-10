Supercoppa Italiana, c'è il nodo dei rinvii

Il campionato italiano ha già superato il primo terzo del proprio percorso, eppure deve essere ancora assegnato il primo titolo della stagione, la Supercoppa Italiana tra Juventus e Lazio.

La finale in gara secca è in programma in Arabia Saudita, nella capitale Riyad, ma c’è ancora mistero sulla data, anche se secondo quanto riporta il 'Corriere dello Sport' la decisione sta per essere presa.

Bianconeri e biancocelesti scenderanno in campo domenica 22 dicembre con calcio d’inizio che dovrebbe essere programmato tra le 17 e le 18 italiane.

Unico problema da risolvere, trovare una nuova data alle partite di campionato che le squadre di Sarri e Inzaghi avrebbero dovuto giocare in quel giorno, ovvero Sampdoria-Juventus e Lazio-Verona. Molto dipenderà anche dal cammino di Juve e Lazio in Coppa Italia e nelle Coppe europee.

SPORTAL.IT | 31-10-2019 10:49