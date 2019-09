Supercoppa italiana: così in tv e a che ora

Nel fine settimana torna il basket italiano di club: al PalaFlorio di Bari andrà in scena l’edizione 2019 della Supercoppa Italiana, anche quest’anno sponsorizzata Zurich. Assente la detentrice Olimpia Milano, non qualificatasi, in campo ci saranno le finaliste dell’ultima Coppa Italia, Vanoli Cremona e Happy Casa Brindisi, e dell’ultimo scudetto, Umana Venezia e Banco di Sardegna Sassari.

Programma, con dirette tv Eurosport

Sabato 21 settembre

ore 18:00: Vanoli Basket Cremona – Banco di Sardegna Sassari (Diretta Eurosport 2 e Eurosport Player)

ore 20:30: Umana Reyer Venezia – Happy Casa Brindisi (Diretta Eurosport 2 e Eurosport Player)

Domenica 22 settembre

ore 18:00 Finale 3°/4° Posto (Diretta Eurosport 2 e Eurosport Player)

ore 20:30 Finale 1°/2° Posto (Diretta Eurosport 2 e Eurosport Player)

In collaborazione con Basketissimo.com

SPORTAL.IT | 19-09-2019 21:19