Supercoppa italiana in Arabia Saudita: si gioca a dicembre, tutte le date. Si comincia con Napoli-Milan

La Supercoppa Italiana torna in Arabia Saudita. Non si tratta di una notizia vera e propria quanto più che altro di una conferma visto che la decisione era nell’aria già da tempo. Sono state però annunciate le date delle due semifinali (18 e 19 dicembre) e quelle della finale in programma il 22 dicembre.

Le date della Supercoppa

Confermata la decisione di giocare la 38esima edizione della Supercoppa Italiana a Riyadh così come avvenuto la scorsa stagione. Si giocherà ancora una volta con la formula a 4 squadre con due semifinali a eliminazione diretta (18 e 19 dicembre) e la finale in programma il 22 dicembre. La prima semifinale sarà quella tra Napoli e Milan, in programma giovedì 18 dicembre, mentre la seconda tra Bologna e Inter. Tutti gli incontri verranno trasmessi sulle reti Mediaset.

Supercoppa in Arabia Saudita

Sarà la terza edizione consecutiva in cui la Supercoppa italiana si disputerà in Arabia Saudita: il Paese arabo, secondo il contratto, potrà ospitare una ulteriore edizione nei prossimi tre anni. Una decisione che era nell’aria da tempo e che il presidente della Lega aveva già rivelato in un’assemblea che si è tenuta lo scorso luglio.

Supercoppa, format confermato

Confermato anche il format, che resterà invariato: a partecipare 4 squadre, le due finaliste di Coppa Italia (Milan e Bologna) e le prime due classificate in campionato, con Napoli e Inter ampiamente favorite. Una scelta, quella dell’Arabia Saudita, che non ha mai incontrato il totale favore dei tifosi: sia perché seguire le squadre è praticamente impossibile, sia perché spesso gli stadi sono perlopiù semivuoti. Senza voler toccare la questione dei diritti negati: le donne non possono accedere agli eventi pubblici in Arabia Saudita.

Inter e Milan “decisive”

I malpensanti potrebbero sostenere che gli sceicchi hanno sciolto le riserve dal momento in cui hanno avuto la sicurezza della partecipazione almeno di Inter e Milan alla competizione, dal momento in cui i nerazzurri arriveranno primi o secondi in campionato (scongiuri a parte) e i cugini rossoneri sono in finale di Coppa Italia. Napoli e Bologna non hanno la stessa mediaticità internazionale delle milanesi, ma alla fine la decisione è arrivata ugualmente. La competizione dovrebbe svolgersi, come successo quest’anno, a inizio gennaio 2026.