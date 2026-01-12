La 35enne attaccante si dimostra ancora una volta decisiva, inventando una prodezza unica per superare una Roma in grandissima forma a Pescara

La Supercoppa Italiana è ancora della Juventus, merito di una squadra in crescita ma soprattutto di una Cristiana Girelli capace di inventarsi il gol di tacco decisivo contro la Roma all’85esimo minuto e portare a Torino il trofeo. Cos’altro ha da chiedere al calcio la miglior attaccante azzurra, a 35 anni, dopo l’ennesimo esempio e l’essere inserita nella lista delle Top europee anche nell’ultimo Pallone d’oro?

Di certo meriterebbe ancora un riconoscimento, una soddisfazione che la consacri per il grande contributo che ha donato al movimento femminile italiano e alla crescita del calcio nelle generazioni più giovani.

Supercoppa alla Juventus, Roma battuta con gol di tacco

Domenica 11 gennaio la Juventus Women si è aggiudicata, quindi, ha vinto la Supercoppa italiana femminile rimontando la partita in modo spettacolare e segnando il gol decisivo all’85esimo minuto, appunto. Sul tabellino compare il nome di Cristiana Girelli, la top player (nonché MVP) di questa finalissima che ha regalato così alla Juventus femminile la sua quinta Supercoppa. Merito alla giallorossa Giugliano e all’altra bianconera Vangsgaard, ma Girelli è stata ancora una volta decisiva, nonostante non sia più titolare imprescindibile sa farsi trovare pronta, efficace rispetto alle avversarie (che hanno sprecano, indubbiamente).

Per lei, anche tedofora di Milano Cortina 2026, un ulteriore riconoscimento di una carriera straordinaria, di assoluta bellezza e che arriva all’indomani, per quel che riguarda la tappa che percorrerà con la Torcia Olimpica, dopo Giorgio Chiellini e Francesco Bagnaia.

Le parole di Cappelletti e di mister Canzi

Soddisfazione per i 6000 presenti a Pescara, è stato espresso da Federica Cappelletti, alla guida della Serie A femminile: “È stato un bellissimo spot per il calcio femminile. Nonostante la pioggia sugli spalti c’erano quasi 6mila spettatori che hanno assistito al solito splendido spettacolo tra le due grandi protagoniste del movimento italiano. Faccio i complimenti alle due squadre e alle loro capitane, Giugliano da una parte e l’infinita Girelli dall’altra, che ha deciso la partita con lo splendido gol di tacco sollevando la sua 12a Supercoppa”.

Felice, ovviamente, anche mister Massimiliano Canzi che ha espresso la gioia per il successo bianconero dopo lo choc iniziale e il grosso rischio corso. “Sono felicissimo di questa vittoria perché è un trofeo che presuppone un percorso durato due anni, iniziato nel luglio 2024 e siamo arrivati fino a ora – le parole di Canzi –. Abbiamo vinto sia campionato che Coppa Italia prima e adesso portiamo a casa anche la Supercoppa Italiana. La Roma ha giocato un’ottima gara, ma siamo contenti di essere riusciti a portarla a casa. Ho scelto di far partire Girelli dalla panchina, ci si prova e in questo caso ha funzionato: di sicuro Cristiana ha la capacità di entrare e incidere subito, una delle tante caratteristiche che la rendono una giocatrice unica e che non ha bisogno di parole. Sono onorato di poter allenare una campionessa come lei. La presenza di Comolli qui a Pescara è una straordinaria spinta in più: ha parlato alla squadra in albergo prima di venire qui allo stadio, è un grande privilegio per noi e siamo felici di aver vinto anche per questo”.

Il tabellino

JUVENTUS-ROMA 2-1 (1-1 p.t.)