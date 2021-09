Il terzo quarto di finale della Supercoppa italiana all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno è senza storia: l’AX Armani Exchange Milano ha stritolato la NutriBullet Treviso per 108-60, con l’Olimpia di Ettore Messina che ha anche tirato un po’ i remi in barca dopo un primo tempo chiuso sul 69-34, eppure ha aumentato ancora il vantaggio di 13 lunghezze. Ora i milanesi affronteranno in semifinale Brindisi.

OMNISPORT | 18-09-2021 20:31