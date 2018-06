La Lega di serie A ha comunicato la sede della prossima Supercoppa Italiana, che verrà disputata tra Juventus e Milan.

La sede prescelta è quella di Riad, in Arabia Saudita. L'assemblea ha confermato di aver chiuso un accordo annuale con opzione per le successive due stagioni: i sauditi verseranno 24 milioni di euro in tutto. Per la data l'ipotesi è a gennaio 2019.

SPORTAL.IT | 05-06-2018 11:15