Supercoppa, Juventus-Napoli: le formazioni ufficiali

Manca ormai poco per la partita che assegnerà il primo titolo della stagione. La Juventus sfiderà il Napoli per la Supercoppa Italiana, gara che vede fronteggiarsi gli ultimi campioni d’Italia e i vincitori della Coppa nazionale. Gattuso proverà a battere i bianconeri come a giugno, Pirlo cerca il primo titolo da allenatore.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus: : Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Bentancur, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo.

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Bakayoko, Lozano, Zielinski, Insigne, Petagna.

OMNISPORT | 20-01-2021 20:14