Supercoppa, Napoli-Bologna: dove vedere la finale in tv e in streaming, orario, formazioni

È il giorno della finale di Supercoppa Italiana 2025. A Riyad, all’Al-Awwal Park, Napoli e Bologna si affrontano per il primo trofeo stagionale dopo aver superato, rispettivamente, Milan e Inter nelle semifinali, conquistando l’accesso all’atto conclusivo della competizione. Per gli azzurri è una sfida che vale anche come occasione di riscatto dopo il ko proprio contro i rossoblù in campionato subito poche settimane fa. In campo, dunque, si fronteggiano i campioni d’Itlaia e i detentori della Coppa Italia, in una finale che mette a confronto anche le identità tattiche di Conte e Italiano. Una partita molto interessante, con in palio non solo il trofeo, ma anche un montepremi da 11 milioni di euro.

Dove vedere Napoli-Bologna in diretta tv e streaming

La prima semifinale di Supercoppa Italiana, quella tra Napoli e Bologna, si disputerà lunedì 22 dicembre, con fischio d’inizio alle ore 20. La sfida sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia 1 e potrà essere seguita anche in streaming gratuito su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it. Per la visione online sarà possibile scaricare l’app su smartphone e tablet oppure collegarsi tramite browser da pc. Sarà necessario registrarsi gratuitamente ed effettuare l’accesso alla piattaforma per poter usufruire del contenuto.

Partita: Napoli-Bologna

Napoli-Bologna Dove: Al-Awwal Park, Riyadh

Al-Awwal Park, Riyadh Data: lunedì 22 dicembre

lunedì 22 dicembre Orario: 20 (ore italiane)

20 (ore italiane) Diretta: Italia 1

Italia 1 Streaming: Mediaset Infinity, Sportmediaset.it

Mediaset Infinity, Sportmediaset.it Competizione: Supercoppa Italiana

Le probabili formazioni

Non sono attese sorprese nell’undici iniziale del Napoli di Conte, orientato a confermare gli stessi interpreti visti nella semifinale vinta contro il Milan. In difesa Di Lorenzo sarà nuovamente schierato sulla linea arretrata, con Politano a presidiare la corsia destra. Al centro della retroguardia dovrebbe essere ancora Juan Jesus a spuntarla su Buongiorno, mentre a centrocampo verrà riproposta la coppia formata da Lobotka e McTominay. In avanti spazio al tridente con Elmas, David Neres e Hojlund.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; David Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte.

Nel Bologna sono previste alcune novità rispetto alla semifinale contro l’Inter. Sulla corsia sinistra agirà Lykogiannis, a completare la linea difensiva con Holm, Heggem e Lucumì a protezione di Ravaglia. In mezzo al campo, al fianco di Pobega, Ferguson è favorito su Moro per una maglia da titolare. Sulla trequarti, Italiano dovrebbe affidarsi a Orsolini, Odgaard e Cambiaghi, quest’ultimo chiamato a sostituire l’infortunato Bernardeschi. In attacco, Dallinga parte in vantaggio su Castro per guidare il reparto offensivo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis, Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano.

L’arbitro del match

A dirigere la finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna sarà l’arbitro Colombo. Gli assistenti saranno Berti e Vecchi, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a La Penna. Al VAR opererà Di Bello, coadiuvato da Pezzuto in qualità di AVAR.

Montepremi, quanto guadagna chi vince la Supercoppa Italiana

Sul piano economico, la Supercoppa Italiana rappresenta un appuntamento di rilievo per i club coinvolti. Milan e Inter, fermatesi in semifinale, incasseranno 2,4 milioni di euro ciascuna. Napoli e Bologna, invece, hanno già la certezza di un introito minimo pari ad almeno 6,7 milioni di euro, indipendentemente dall’esito della finale.

La vincitrice della finalissima potrà poi salire fino a 9,5 milioni di euro, cifra che potrebbe arrivare a un massimo di 11 milioni complessivi qualora venga organizzata un’amichevole con la vincitrice della Supercoppa araba. Infine, un gettone economico è previsto anche per le restati società di Serie A non partecipanti alla competizione, con la Lega che distribuirà complessivamente 2 milioni di euro, da suddividere tra i club, per un bonus di circa 125 mila euro a testa.