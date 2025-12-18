Napoli-Milan, scintille Conte-Allegri: il retroscena. Contestati arbitro e Var, bufera su Maignan e De Winter

Semifinale di Supercoppa Italiana burrascosa a Riad: serataccia per il portiere e il difensore del Diavolo, nel mirino pure Zufferli. Mancato saluto a fine match tra i due tecnici.

Nonostante sia in pieno deserto, sono giorni di burrasca questi per Riad. La capitale dell’Arabia Saudita ha accolto le quattro protagoniste della Supercoppa Italiana con un acquazzone piuttosto inedito da queste parti. Ed è stata bufera anche durante e dopo la partita, stavolta non in senso meteorologico ma metaforico. Tanti screzi, recriminazioni e polemiche nella prima semifinale tra Napoli e Milan. Azzurri vittoriosi con un convincente 2-0, rossoneri apparsi meno chirurgici del solito in attacco e insolitamente fragili in difesa. A far discutere sono, sul fronte dei tifosi del Diavolo, gli errori disarmanti di Maignan e De Winter. In casa partenopea, recriminazioni per l’arbitraggio di Zufferli. Clamorose, poi, le scintille Conte-Allegri.

Milan, serata da dimenticare per De Winter e Maignan

Pessima la scelta di Allegri di piazzare De Winter in marcatura su Hojlund. Il danese si è “bevuto” il suo dirimpettaio nell’azione del primo gol, con l’assist per Neres. Poi si è messo in proprio e, dopo essersi liberato con una finta dell’ex genoano, ha battuto Maignan con un perfetto diagonale. Tante le critiche sui social a De Winter, all’allenatore del Milan e allo stesso Maignan. Già, perché pure il portierone francese – nonostante un paio di buoni interventi proprio su Hojlund e su un tiro di Rrahmani – non è sembrato nella sua serata migliore. Non perfetto il suo intervento nell’azione del primo gol, nel secondo invece si è fatto bruciare dal fulmine dell’attaccante del Napoli. Molti commenti negativi pure su di lui.

Supercoppa Napoli-Milan, gli errori di Zufferli e Var

A finire nel mirino anche l’arbitro Zufferli. Contestata la sua gestione dei cartellini, a cominciare da un mancato giallo a Hojlund per simulazione e da un mancato “arancione” a Rabiot nel primo tempo per due fallacci su Politano. Gli animi si sono riscaldati anche nella ripresa dopo una manata dello stesso Maignan a Politano (in piena area di rigore) che il direttore di gara s’era perso e che al Var hanno giudicato non punibile. Non vista (e non rivista dal Var) neppure una presunta gomitata di Pavlovic a Rrahmani in area del Napoli. “Zufferli non è stato assolutamente convincente, troppi episodi in negativo”, il giudizio tranchant dell’ex arbitro Graziano Cesari negli studi Mediaset.

Conte-Allegri, lite in campo e mancato saluto a fine gara

Screzi, inoltre, durante la partita tra le due panchine. Proprio dopo alcuni interventi particolarmente “cattivi” su Politano, Conte ha alzato la voce e ne sono scaturiti alcuni vivaci scambi di opinione con Allegri. La situazione è rimasta tesa, se è vero che al termine del match non c’è stato il saluto tra i due allenatori. Conte ha incrociato Landucci ed è corso verso il centro del campo, il tecnico del Milan invece si è infilato subito negli spogliatoi. “L’arbitro ha arbitrato molto bene. Non invece siamo stati troppo leggeri sui due gol, questa deve essere un’opportunità per rimetterci in piedi”, le parole soft di Max in tv. “Cose di campo”, la spiegazione in sala stampa sul mancato saluto a fine gara con Conte, che pure ha glissato sull’accaduto.