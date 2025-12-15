Supercoppa: Napoli-Milan all'arbitro che fece disastri in Milan-Pisa, Chiffi all'Inter

Ufficializzate le designazioni per le semifinali della final four di Supercoppa a Riyad, Zufferli dirige la gara di giovedì sera, Chiffi all'Inter

Che le gerarchie arbitrali del designatore Rocchi siano cambiate e non da oggi è noto e la scelta per le semifinali di Supercoppa italiana lo conferma con due outsider chiamati a dirigere Napoli-Milan e Bologna-Inter in Arabia.

Zufferli per Napoli-Milan

La prima semifinale a Riyad è in programma giovedì alle 20 tra il Milan e il Napoli. Dirigerà Zufferli di Udine, coadiuvato da Imperiale e M.Rossi con Pezzuto IV uomo, Aureliano al Var e Dionisi all’Avar. Una scelta che conferma la stima del designatore per il fischietto friulano anche se l’ultimo precedente con i rossoneri è stato un flop.

Quanti errori in Milan-Pisa

A ottobre infatti in Milan-Pisa quella di Zufferli è stata una gestione abbastanza confusionaria, tra sbavature e imprecisioni continue. La rete di Leao che sblocca il match andava annullata per una posizione di fuorigioco di Pavlovic: il difensore rossonero si muove verso la sfera e tenta anche di colpirla per girarla in rete. Lo stesso Rocchi a Open Var fu chiarissimo al riguardo. Tanti dubbi anche sull’interpretazione del contatto Moreo-Gabbia sull’1-2 di Nzola: la spinta dell’attaccante del Pisa, che frana sul difensore rossonero, è abbastanza evidente.

Nel primo tempo mancava anche un giallo ad Aebischer che col secondo sarebbe stato espulso. In totale 2 precedenti con il Milan (1 vittoria e 1 pari) mentre tre sono gli incroci col Napoli (2 vittorie e 1 pari). L’ultima volta il 1 novembre al Maradona col Como (0-0).

Chiffi per Bologna-Inter

Bologna-Inter in programma venerdì alle 20 sarà invece diretta da Chiffi che sarà coadiuvato dagli assistenti C.Rossi e Montemurato con Dionisi IV uomo, Maresca al Var e Pezzuto all’Avar. Con il fischietto patavino 18 precedenti con l’Inter (10 vittorie nerazzurre, 6 pareggi e 2 ko), 9 incroci col Bologna (2 vittorie rossoblù, 3 pareggi e 4 sconfitte).