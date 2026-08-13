Supercoppa, Psg, Luis Enrique il cannibale vuol vincere tutto: il segreto e il nuovo record

I parigini sono di nuovo campioni in Supercoppa Europea contro l'Aston Villa: Luis Enrique, Al-Khelaïfi e Marquinhos non placano le ulteriori ambizioni del club.

Un’altra notte da ricordare. Il Paris Saint-Germain continua a collezionare trofei e a riscrivere la propria storia. La squadra di Luis Enrique ha conquistato la Supercoppa Europea, per il secondo anno consecutivo, battendo 2-1 l’Aston Villa a Salisburgo, nonostante una preparazione ancora incompleta e il rientro recente di diversi elementi fondamentali. Luis Enrique racconta il segreto del successo del gruppo.

Luis Enrique: “Bisogna essere ambiziosi”

Al termine della partita, il tecnico del PSG, Luis Enrique, ha sottolineato soprattutto la capacità della squadra di imporsi dopo appena pochi giorni di allenamento: “Non sono sorpreso perché conosco i giocatori alla perfezione. È stato come l’anno scorso: complicato. Ma abbiamo sofferto meno rispetto all’anno scorso (contro il Tottenham, 2-2, 4-3 ai rigori), abbiamo controllato meglio la partita. Penso che dobbiamo sottolineare quello che la squadra ha fatto dopo solo pochi giorni di allenamento.”

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L’allenatore spagnolo ha poi evidenziato la facilità con cui riesce a mantenere alta la motivazione del gruppo, grazie all’atteggiamento dei suoi giocatori e al rapporto con il pubblico: “Ve lo dico sempre: è facilissimo motivare questi giocatori perché amano giocare a calcio, allenarsi e hanno la mentalità giusta per tornare e vincere nuovi trofei. La situazione è quasi perfetta con i nostri tifosi. È incredibile avere questo supporto ed è un piacere vedere che sono sempre lì a sostenere la squadra. Vincere consecutivamente è così difficile che, quando ci si trova in quella situazione, bisogna godersela. Ma bisogna anche essere ambiziosi e professionali per continuare a vincere tutto. Questo è il nostro obiettivo.”

Al-Khelaïfi: “Una partita alla volta”

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Nasser Al-Khelaïfi. Il presidente del PSG ha ribadito l’ambizione del club, invitando però a non guardare troppo avanti: “La mentalità è quella di vincere ogni partita, ogni giorno”.

E alla domanda sulle possibilità di conquistare una terza Champions League, il numero uno del club parigino ha mantenuto un profilo prudente: “Non è facile vincere, ma con questa mentalità dobbiamo continuare così. Dobbiamo dare il massimo in allenamento e in partita. È troppo presto per parlare di Champions League, ma siamo concentrati, una partita alla volta.”

Marquinhos: “Vogliamo entrare nella storia del calcio”

Anche il capitano Marquinhos ha sottolineato il significato del successo contro l’Aston Villa. Il brasiliano ha evidenziato la capacità della squadra di vincere nonostante una preparazione tutt’altro che ottimale: “Nonostante la scarsa preparazione, il PSG è comunque riuscito a vincere un trofeo (2-1 contro l’Aston Villa)…”

Il difensore ha poi rilanciato le ambizioni del gruppo: “Questo dimostra le ambizioni del club e dei giocatori che ne fanno parte. Siamo stati in grado di superare le difficoltà. È fantastico iniziare così. Dobbiamo confermare la nostra mentalità in campo; vogliamo diventare una parte ancora più importante della storia del calcio. Dobbiamo continuare a vincere, ed è così che ci riusciremo. Ogni volta che ne avremo l’opportunità, cercheremo di vincere un trofeo.”

Quaranta trofei non bastano

Marquinhos ha raggiunto quota 40 trofei con la maglia del PSG, ma il numero non sembra aver attenuato la fame di successo: “Sì, sì, vogliamo ancora vincere di più. Tutti i trofei sono molto importanti, alcuni sono più memorabili, ovviamente, ma tutti entrano nella storia. Ora siamo pronti per domenica, per la Supercoppa (contro il Lens, ore 20:45) . Daremo il massimo per vincerla; non siamo al 100%, ma abbiamo l’intelligenza e l’esperienza per vincere partite come questa.”

PSG nella storia: solo Milan e Real Madrid prima dei parigini

Il successo contro l’Aston Villa ha un peso particolare anche dal punto di vista statistico. Il PSG è diventato infatti il terzo club nella storia a vincere la Supercoppa Europea per due edizioni consecutive, dopo Milan e Real Madrid.

I rossoneri riuscirono nell’impresa nel 1989 e nel 1990, quando la competizione prevedeva ancora il doppio confronto. Il Real Madrid di Zinedine Zidane, invece, conquistò il trofeo nel 2016 contro il Siviglia e nel 2017 contro il Manchester United. Per il PSG, la prima Supercoppa era arrivata la stagione precedente contro il Tottenham, al termine di una sfida rocambolesca conclusa 2-2 nei tempi regolamentari e vinta 4-3 ai rigori.

Doué trascina il PSG

A decidere la sfida di Salisburgo è stato soprattutto Désiré Doué. Il talento francese ha prima servito l’assist per Khvicha Kvaratskhelia, autore del gol del vantaggio al 20′, quindi ha trovato personalmente la rete del 2-0 al 61′.

L’Aston Villa ha provato a riaprire la partita, ma il PSG ha difeso il vantaggio fino al triplice fischio, portando a casa un altro trofeo.

La classifica delle Supercoppe Europee

Con il secondo successo consecutivo, il PSG sale a quota due Supercoppe Europee. In vetta alla classifica resta il Real Madrid con sei affermazioni, seguito da Barcellona e Milan con cinque.

Real Madrid – 6 vittorie: 2002, 2014, 2016, 2017, 2022, 2024 Barcellona – 5 vittorie: 1992, 1997, 2009, 2011, 2015 Milan – 5 vittorie: 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 Liverpool – 4 vittorie: 1977, 2001, 2005, 2019 Atlético Madrid – 3 vittorie: 2010, 2012, 2018 PSG – 2 vittorie: 2025, 2026

A quota due figurano anche Bayern Monaco, Chelsea, Ajax, Anderlecht, Valencia e Juventus.

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