Supercoppa, Psg-Tottenham: orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming

I parigini e gli Spurs si contendono il trofeo: ecco le possibili scelte di Luis Enrique e Thomas Frank. L'arbitro sarà il portoghese Joao Pinheiro

PSG e Tottenham si affronteranno domani, mercoledì 13 agosto, al Bluenergy Stadium di Udine, in palio la prestigiosa Supercoppa Europea. Da una parte i parigini, reduci da una stagione trionfale coronata dal triplete e accreditati come la formazione più in forma del panorama internazionale; dall’altra gli Spurs, campioni in carica dell’Europa League e al centro di una profonda rivoluzione tecnica, pronti a misurarsi per la prima volta nella storia con questa competizione. Per il PSG sarà invece la seconda apparizione in Supercoppa: la prima, nel 1996, fu un autentico disastro, con la Juventus capace di travolgerli 6-1.

Supercoppa, Psg-Tottenham: dove vederla in diretta tv e streaming

La sfida, in programma mercoledì 13 agosto con calcio d’inizio alle 21:00, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213). L’incontro sarà disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW, fruibile da smartphone, tablet o altri dispositivi compatibili.

Psg, la probabile formazione

In un calciomercato relativamente tranquillo, il Psg torna in campo in occasione della Supercoppa Europea dopo la delusione in finale del Mondiale per Club, persa per 3-0 contro il Chelsea. Per la gara contro il Tottenham, tra le novità più rilevanti, spicca il cambio tra i pali: sarà Chevalier a difendere la porta parigina, prendendo il posto di Gianluigi Donnarumma. Una scelta che sancisce, di fatto, la frattura tra il club e l’estremo difensore italiano.

La linea difensiva è composta da Hakimi sulla corsia di destra, Mendes sulla fascia sinistra, mentre la coppia centrale vede Marquinhos affiancato da Pacho. In mediana, Luis Enrique affida le chiavi del centrocampo a Zaïre-Emery, Vitinha e Fabián Ruiz. In attacco, tridente composto da Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

Tottenham, la probabile formazione

Per gli Spurs l’estate è stata un turbinio di cambiamenti. Dopo il trionfo in Europa League, il tecnico Postecoglou è stato sollevato dall’incarico, lasciando spazio a Frank, chiamato a inaugurare un nuovo ciclo. La rivoluzione ha coinvolto anche lo spogliatoio con l’addio di Son.

Sul fronte acquisti, il Tottenham ha messo a segno colpi di spessore: il ghanese Kudus e il giovane talento francese Mathys Tel, mentre in mediana, l’arrivo in prestito dal Bayern di Palhinha. Per la sfida contro i parigini, a difendere i pali ci sarà Vicario. La difesa sarà comoposta da Porro a destra e Spence a sinistra, con Romero e van de Ven come coppia centrale. A centrocampo, ci saranno Bentancur e Palhinha, mentre l’attacco sarà affidato a Kudus, Sarr e Odobert sulla trequarti e Richarlison come riferimento centrale.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Palhinha; Kudus, Sarr, Odobert; Richarlison. All. Frank.

L’arbitro del match

A dirigere la sfida tra Psg e Tottenham sarà l’arbitro portoghese João Pinheiro, coadiuvato dai connazionali Bruno Jesus e Luciano Maia. Il quarto uomo sarà l’azero Elchin Masiyev, mentre al VAR ci sarà il portoghese Tiago Martins.