Supercoppa: regolamento squalifiche, che succede se finisce in parità, montepremi record

Giovedì 18 inizia il mini torneo in Arabia Saudita tra Napoli, Milan, Bologna e Inter: tutte le informazioni sul regolamento della Supercoppa Italiana

Tutto pronto a Riad per la Supercoppa Italiana 2025. Ancora una volta sarà la città saudita a ospitare il mini torneo che assegnerà il primo trofeo stagionale del calcio italiano. Saranno impegnate le due finaliste della Coppa Italia, Bologna e Milan, e le prime due squadre in classifica della passata stagione, Napoli e Inter. Gli azzurri affronteranno la squadra di Massimiliano Allegri nella prima sfida, in programma giovedì 18 alle 20 italiane. Mentre il giorno dopo, alla stessa ora, si giocherà Bologna-Inter. Nelle scorse settimana, la Lega ha anche specificato il regolamento per la Supercoppa Italiana.

Supercoppa Italiana, la decisione della Lega su squalifiche e diffide

Partendo dall’argomento diffide, se qualche giocatore verrà espulso in questa ultima giornata di campionato prima del mini torneo, non dovrà scontare la squalifica in Supercoppa ma nella successiva partita di campionato. Mentre le ammonizioni comminate durante le gare di Supercoppa conteranno anche nel computo totale insieme a quelle prese durante il campionato. Se un calciatore in diffida viene ammonito in semifinale, potrà comunque giocare la finale e scontare la squalifica nella successiva partita di campionato. Mentre se qualcuno viene espulso in semifinale, dovrà saltare la finale. In caso di rosso nell’ultimo atto della Supercoppa Italiana, la squalifica verrà scontata nella prima partita di campionato dopo la fine del torneo.

Cosa dice il regolamento su supplementari e rigori in caso di parità

Il regolamento è chiaro anche per quanto riguarda casi di partite che finiscono in parità. Se una sfida terminerà in pareggio nei tempi regolamentari, non ci saranno i tempi supplementari ma si andrà direttamente ai calci di rigore, sia in semifinale che in finale. Tutto apertissimo dunque per le quattro squadre che si contenderanno il primo titolo stagionale del calcio italiano. Inter e Milan, campione in carica, si presentano ai nastri di partenza con ben 13 Supercoppa Italiane alle spalle, il record più alto per le squadre che disputeranno il torneo. Il Napoli ne conta cinque, con l’ultima vinta nel 2023. L’unica che si presenta alla competizione senza averla mai vinta è il Bologna di Vincenzo Italiano.

Il montepremi per la Supercoppa Italiana

La Supercoppa Italia 2025, che si svolgerà tra il 18 e il 22 dicembre, avrà un montepremi totale da record, circa 23 milioni di euro. Le quattro squadre si divideranno 22,5 milioni in base ai risultati sul campo. Chi perderà la semifinale riceverà 2,4 milioni di euro ognuna. Mentre chi perderà la finale vedrà il compenso triplicare e si porterebbe a casa 6,7 milioni. Infine, chi alzerà il trofeo della Supercoppa Italiana, porterà a casa anche 9,5 milioni di euro. In ballo ci sarebbe anche un milione e mezzo in più se si dovesse disputare un’amichevole con la suqadra vincitrici della Supercoppa locale, con il montepremi che lieviterebbe a 11 milioni.