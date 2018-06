Supercoppa tra le dune per 3 anni: la strana sede di Juve-Milan

La Supercoppa italiana cambia di nuovo sede ed emigra ancora. La prossima edizione, che vedrà affrontarsi Juventus e Milan, si giocherà a gennaio 2019 (e non il 12 agosto di quest'anno, come inizialmente previsto), in una data compresa tra il 13 e il 19, a Riad, in Arabia Saudita. E resterà nel deserto saudita per i prossimi tre anni.

E' arrivata martedì in Lega l'ufficialità dell'intesa con il ministro dello Sport arabo, Turki Alalshikh: un ricchissimo contratto che porterà una ventina di milioni di euro nelle casse della Lega di Serie A nel prossimo triennio. Advisor dell'intesa la società inglese Awe Sport International gestita da Romy Gai.

I club partecipanti incasserranno circa 3 milioni di euro a testa. E' la prima volta che la famiglia reale punta su un evento ufficiale del nostro calcio, sempre più popolare anche in Medio Oriente. Il torneo era originariamente previsto in casa della vincitrice dello Scudetto, contro la vincitrice della Coppa Italia (o la finalista in caso di doppietta scudetto-coppa, che la Juve ormai persegue da 4 stagioni). Da diversi anni però quasi sempre si gioca all'estero per motivi commerciali, come testimoniano le edizioni negli Stati Uniti, in Libia e in Cina.

Sempre martedì, la serie A ha chiuso definitivamente a Mediapro. Senza bisogno di un'altra votazione, i club della Lega Calcio hanno confermato quanto già deciso la scorsa settimana: il gruppo spagnolo è fuori dai giochi per l'assegnazione dei diritti televisivi nel triennio 2018-2021. Non sono bastate le garanzie patrimoniali presentate domenica sera per un totale di 1,6 miliardi di euro. Martedì pomeriggio sarà aperto un nuovo bando con i relativi pacchetti: le trattative private proseguiranno fino a venerdì 8 giugno, poi mercoledì 13 giugno ci sarà l'apertura delle buste con la scelta definitiva su chi trasmetterà le partite del campionato di Serie A nel triennio 2018-21.

SPORTAL.IT | 05-06-2018 12:20