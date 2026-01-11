Zauchensee, cancellato il SuperG: il motivo scatena la polemica di Goggia. Ma per Brignone arriva una buona notizia

Una nevicata nella notte ha portato gli organizzatori a cancellare la gara in Austria dopo un fine settimana maledetto: Goggia polemica sui social, Brignone potrebbe gareggiare nel recupero

Una discesa azzoppata e disputata in condizioni a limite, un SuperG cancellato: il fine settimana della velocità a Zauchensee si chiude con un mezzo disastro per il mondo dello sci femminile e per una Sofia Goggia che dovrà aspettare altre occasioni per riuscire a mettersi in mostra. Mentre per Federica Brignone può essere una buona notizia.

Zauchensee, il SuperG cancellato

Un fine settimana decisamente complicato quello sulle nevi austriache di Zauchensee con la discesa ridotta e disputata in condizioni di neve al limite e il superG che viene cancellato dopo la nevicata nella notte tra sabato e domenica. Ma il problema principale che ha portato alla decisione da parte degli organizzatori è stato soprattutto il vento che soffiava ad alta quota. A spiegare i motivi della decisione è stato il chief director del circuito femminile, l’italiano Peter Gerdol ai microfoni Rai: “Non era possibile disputare la gara in situazioni di sicurezza a differenza di sabato. Le polemiche sulla discesa? Sulla sicurezza non facciamo compromessi e la gara di ieri era sicura, anche se capisco alcune opinioni. Anche se poi la gara è diventata complicata per i numeri più alti per ragioni di visibilità”.

Goggia polemica sui social

Una prova in discesa deludente e per Sofia Goggia la seconda delusione arriva dalla decisione di non poter disputare il SuperG per cercare il riscatto. Ma l’atleta bergamasca era stata già molto polemica sulla scelta di disputare la gara di sabato in condizioni decisamente al limite. E dopo la cancellazione odierna ha pubblicato sui social un messaggio decisamente ironico: “Gara cancellata per condizioni troppo belle”. Tutte le atlete sono tornate a casa con il prossimo obiettivo fissato per il prossimo weekend quando a Tarvisio si disputeranno ancora una discesa e un SuperG.

Buona notizia per Brignone

La decisione di cancellare il SuperG di Zauchensee può essere una buona notizia per Federica Brignone. La Tigre valdostana sta continuando il suo lungo percorso di riabilitazione dopo il terribile infortunio dello scorso aprile e spera di riuscire a essere ai nastri di partenza delle Olimpiadi. Dopo Milano-Cortina, però se la condizione dovesse permetterglielo, l’azzurra potrebbe ricominciare il suo percorso anche in Coppa del Mondo e il superG austriaco potrebbe essere recuperato o a Soldeu nel weekend tra fine febbraio e inizio marzo oppure nella tappa italiana in Val di Fassa.