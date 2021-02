Come si temeva, le terribili cadute nelle reti di protezione di Kajsa Vickhoff Lie e Rosina Schneeberger nel superG femminile di Coppa del Mondo della Val di Fassa. Per entrambe la prima diagnosi una frattura alla gamba, la norvegese verrà operata stasera a Innsbruck ma si teme anche per i legamenti del ginocchio sinistro.

OMNISPORT | 28-02-2021 19:39